Juanma Moreno considera controlada la situación

No se os cae la cara de vergüenza porque no la tenéis. Cuando toda la pandemia estaba bajo el control del gobierno no parábais de ir contra él día y noche, ahora que tenéis vuestra cuota de responsabilidad resulta que está todo bajo control...y esto no para de aumentar. Esto ha ocurrido por dos razones: primero por ser el país más turístico, y segundo que el gobierno lo hizo tan bien que la gente ha creído que esto era muy fácil de controlar...se han dejado llevar y no han dado importancia, y ahora otra vez las penurias por la indisciplina de la gente.