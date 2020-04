Juan Rafael Álvarez: «El público quiere la información escrita»

Juan Rafael Álvarez de la Rosa lleva en el mundo de la venta de prensa desde 1998 y desde hace 7 años es el propietario del quiosco de Avenida Barcelona.

-¿Cómo vive el día a día desde su quiosco en estos momentos?

--Para la gente que hay no lo llevamos mal. Estamos en un punto donde se mueve mucha gente, como la farmacia y panadería Roldán. Se echa en falta la venta de la hostelería. También tengo el servicio de locutorio, que tiene muy buena aceptación.

-¿Considera fundamental la labor del quiosquero?

--Por supuesto, sobre todo porque la gente quiere estar informada a través del escrito. Hay muchas personas a las que les gusta enterarse por el papel de las noticias.

-¿Qué posición ocupa Diario CÓRDOBA en ventas entre sus distintas cabeceras?

--Sigue estando la primera. Solo ha bajado en ventas a la hostelería.

-¿Qué espera una vez que finalice esta pandemia?

--Supongo que habrá una crisis económica muy grande porque habrá gente que no podrá volver a sus negocios. Como no se le dé salida... No obstante, los andaluces somos emprendedores y confío en que saldremos adelante.