Juan Pérez: «Asistimos a lo que se podría llamar transmisión comunitaria»

El alcalde de Lucena, Juan Pérez Guerrero, analiza el ascenso de los casos de coronavirus en el segundo municipio de la provincia, que acumula ya más de un centenar, que se iniciaron a partir de la segunda semana del mes y que se han incrementado esta.

-¿Cómo afronta el nuevo escenario de incremento de contagios?

-Con preocupación y un estricto seguimiento de la evolución de contagios a fin de implementar medidas. El lunes hubo una reunión a la que asistieron integrantes de la comisión de Salud frente a la covid-19 y junta de portavoces, a fin de elaborar un protocolo de intervención y colaboración. Desde entonces, han tenido lugar dos reuniones de trabajo, a las que han asistido representantes de los grupos municipales, para evaluar la situación. Por otra parte, hay propuestas y decretos de intervención gradual y en sintonía con el desarrollo de la enfermedad. Dicho plan tendrá continuidad con reuniones semanales de la junta de portavoces en coordinación con las fuerzas de Seguridad.

-¿A qué atribuye esta escalada?

-La primera quincena del mes de agosto ha transcurrido con relativa normalidad. Ha sido en la segunda quincena donde se han concentrado los más llamativos por la proliferación y rapidez de contagios. Aunque somos el segundo municipio en número de habitantes, en modo alguno tal circunstancia es concordante con una evolución como la que estamos teniendo. No podemos hablar de un foco de la pandemia, si bien, al principio, tenía esa connotación. En estos momentos asistimos a lo que se podría llamar transmisión comunitaria que emana de múltiples circunstancias, mayoritariamente provenientes de celebraciones multitudinarias, aglomeraciones no controladas o fiestas privadas.

-¿Qué medidas se están poniendo en marcha?

-Son medidas de aplicación gradual proporcionales a la evolución del número de contagios. Se adoptan acuerdos con un horizonte temporal definido, en principio limitado a los próximos 15 días. Cabe reseñar el cierre de parques infantiles y pistas deportivas, la intensificación de la vigilancia de reuniones y fiestas privadas, la suspensión o aplazamiento de actividades municipales programadas en espacios cerrados o la limitación a un tercio del aforo para las que se realicen en lugares al aire libre, con refuerzo de medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento. Se suspenden las actividades musicales de mayor formato y se reforzará la adquisición de mascarillas para población vulnerable. La Policía Local, en colaboración con Salud, intensificará los controles y seguimiento de personas que no realicen el aislamiento y se habilitarán las líneas telefónicas de atención a personas de riesgo y mayores. En los centros educativos se reforzarán la limpieza y desinfección y habrá control de acceso.

-Son numerosos los rumores sobre los posibles orígenes, ¿barajan algún escenario?

-Al principio se relacionó con un brote familiar, pero ahora tiene manifestaciones en distintos barrios, ambientes y escenarios.

-¿Por qué ponen el punto de mira en mercadillos y fiestas privadas?

-El control sobre los mercadillos es necesario por la presencia de un importante número de personas. Los rumores fijaron el brote en personas dedicadas, algunas de ellas, a la venta ambulante, y familiares, pero el origen de casos no tiene ahora una relación directa con tal actividad económica.

-Lucena fue pionera en la suspensión del botellón. ¿Preveía esta segunda ola de contagios?

-La medida de suspender el botellón eliminó una potencial fuente de contagios. De todos modos, la posibilidad de un nuevo repunte siempre ha existido y así lo habían anunciado los expertos. En estos momentos no está siendo tan virulento como el anterior y sus consecuencias no son tan nefastas, pero hemos de estar muy alerta y ser precavidos porque la evolución es imprevisible.

-¿Considera suficiente el número de test PCR ?

-No me corresponde a mí hacer tal valoración. Me consta que se están haciendo alrededor de 75 pruebas diarias a personas con síntomas o que hayan tenido contacto directo con positivos, en colaboración con los rastreadores. A estas pruebas se suman aquellas otras que realizarán o vienen realizando empresas a sus trabajadores coincidiendo con la vuelta de vacaciones.

-¿Cree oportuno que las grandes empresas sometan a PCR a sus trabajadores tras las vacaciones?

-Cualquier medida que permita el control de los contagios es positiva. El Ayuntamiento también ha adquirido test para el personal municipal, Aguas de Lucena y el Grupo de Desarrollo Rural.

-¿Qué medidas adoptarán ante el inicio del curso escolar?

-Serán los equipos directivos de los diferentes centros los que valoren y adopten medidas en el plan que han de elaborar. El Ayuntamiento celebrará reuniones la semana próxima a fin de coordinar y colaborar en la implementación de las medidas que se puedan arbitrar en torno a un documento base adaptado a las circunstancias y peculiaridades de cada centro. Ya estamos en conversaciones con algunos centros que han solicitado espacios municipales para actividades, para que puedan disponer de las mismas a la mayor brevedad posible.

-¿Para cuándo los primeros resultados sobre los análisis de las aguas fecales?

-Estos análisis se realizarán de manera periódica. Se han efectuado unas primeras pruebas que se darán a conocer al consejo de administración de Aguas de Lucena el lunes. Para ello hemos establecido 15 puntos de muestreo sometidos a estudio al objeto de detectar coronavirus. La actual dispersión de casos es síntoma inequívoco de escasa prevalencia en la red de saneamiento. De existir un foco concreto su detección sería relativamente rápida y permitiría acotar espacios y zonas en la ciudad.

-¿Podría desembocar en un mayor control ciudadano o de determinados barrios o calles?

-Esa es una de las razones por las que efectúa el estudio, de ahí que tenga un carácter periódico, en este caso, más trascendente si cabe, habida cuenta de que muchos de los casos son asintomáticos. La obtención de datos concretos, si los hubiera, podría ayudar a una mejor toma de decisiones.