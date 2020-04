Juan Marín: "Dentro de lo terrible de la situación, el virus está controlado"

Por videoconferencia, desde el Parlamento de Andalucía, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, reconoce tener una sensación de “vacío, extrañeza e incertidumbre” ante la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus. Vacío al “extrañar el contacto con la gente” e “incertidumbre sobre el futuro que nos espera”. “Siempre tuve la ilusión de hacer cosas para dejarle a mis hijos un futuro como el que me dejó mi padre o un poquito mejor y en este momento tengo serias dudas de que podamos hacerlo”.



- Andalucía se ha postulado para ser la primera comunidad en empezar el desconfinamiento. ¿Qué valor tiene ser los primeros?

- No nos hemos posicionado, creemos que tenemos una buena situación, como también le ocurre a otras comunidades. Dentro de lo terrible de la situación, el virus está controlado. Hemos tenido una sensación de control desde que empezó la pandemia y eso se ha traducido en los planes que vamos desarrollando. Nos hemos dejado guiar por los expertos y todo ese esfuerzo creemos que ahora puede tener una recompensa. A las comunidades que puedan empezar en el corto plazo una desescalada ordenada y que establezca el Gobierno de España, nos va a permitir recuperar parte de nuestra economía, que es lo que el virus se ha llevado por delante, además de las vidas humanas. En el desarrollo de la economía, en la apertura de actividades va también el futuro de los andaluces. Si el gobierno da la posibilidad, Andalucía está en una situación privilegiada.



- Ustedes afirman que el gobierno central improvisa y presumen de que Andalucía se ha adelantado a la toma de decisiones. ¿Cuál es su plan para el desconfinamiento?

- No es que lo digamos, es que lo hemos demostrado. Hemos ido tomando decisiones antes que el Gobierno de España, que luego ha tenido que ir adoptando, pero que no quiso escuchar cuando se las decíamos. Hemos elaborado un plan de contingencia en cada una de las consejerías que plantea cómo salir de esta crisis y se lo hemos trasladado al Ministerio de Sanidad tal y como nos ha pedido esta última semana. Ya nadie duda de que hay liquidez desde la comunidad autónoma para los empresarios, ni de que hay un plan de choque para el sector turístico, ni de que hay ayudas para los autónomos porque las están cobrando. A los agricultores se les ha adelantado la PAC y se han puesto en marcha recursos para que los ganaderos y el sector pesquero salgan adelante y hemos llevado a cabo una modificación presupuestaria de más de 340 millones de euros para sanidad. No hemos esperado a que esto terminase y además lo hemos hecho con recursos propios porque desgraciadamente todavía no hemos recibido ni un euro del Gobierno de España y es ahora cuando hace falta. No es que digamos que lo hemos hecho, sino que lo hemos hecho. Mientras, estamos viendo cómo el gobierno de Sánchez sigue improvisando. Lo último ha sido lo de los niños, pero tardó mucho en decidir que la gente tenía que quedarse en su casa y que había que parar determinadas actividades productivas, no prohibió las concentraciones de principio de marzo teniendo ya recomendaciones de la OMS, anunció que no habría más de 15.000 contagios en España y hoy tenemos 22.000 fallecidos y cerca de 200.000 personas contagiadas. Nadie duda hoy ya de que el Gobierno de España ha improvisado, ahora pedimos que deje de hacerlo.



- ¿Qué les reclaman?

-Hacen falta certezas, seguridad, eso es lo que tiene que transmitir un gobierno. En Andalucía, lo estamos haciendo. Yo pregunto: ¿el 9 de mayo se va a prolongar el estado de alarma?, ¿Se van a permitir determinadas actividades como el comercio, la hostelería, la industria o los hoteles?, ¿Se va a permitir, o no?, ¿Van a terminar los cursos escolares?, ¿Se van a poder celebrar actividades de más de mil personas? Eso hay que saberlo ahora. Si el gobierno de España nos dejara a las comunidades autónomas, Andalucía no tendría ningún problema para asumir esa responsabilidad. No se puede estar tomando decisiones hacia el futuro y a la vez mirando por el espejo retrovisor qué opinan mis socios de gobierno y esto es lo que está pasando. La improvisación demuestra la debilidad del Gobierno de España.



- Barajó reabrir los bares en mayo, hoteles en junio y el presidente Moreno Bonilla proyectó la reapertura de colegios a mediados de mayo. ¿Eso son certezas o el ciudadano lo puede entender como una improvisación?

- Lo que yo dije y ratifico es que vemos razonable que en Andalucía, entre final de mayo y principio de junio, estas actividades se puedan poner en marcha, pero eso hay que decidirlo. ¿Nos va a permitir el Gobierno de España hacerlo o no? Ahora mismo no podemos hacer nada. El deseo de todo el mundo es que, cuanto antes, volvamos a la normalidad, pero otra cuestión es no guiarse por las directrices que están dando los profesionales sanitarios. Este domingo van a salir los niños una hora, ¿de verdad alguien cree que de aquí a final de junio vamos a poder tener a 25 niños en una clase con un profesor como los teníamos hasta ahora? Pues si no se puede, digámoslo claro, y nos iremos a septiembre u octubre, y hagamos planes para adaptar nuestros colegios.



- ¿Cómo convenceremos a los turistas para que vengan a Andalucía?

- Lo primero es cómo convencemos a los andaluces para que hagan turismo. El plan inicial es poner en marcha el turismo de proximidad, después el nacional y activar un segundo plan cuando se abran los mercados internacionales. No podemos esperar a que operen los aeropuertos para trabajar porque ese turismo internacional no va a llegar, como mínimo, hasta el próximo año. Ahora estamos fortaleciendo el tejido empresarial con líneas de crédito, subvenciones, ayudas directas, promoción, marketing y formación. Por otro lado, incentivamos a los ciudadanos para que viajen, también en eso nos hemos adelantado poniendo en marcha bonos vacacionales, a la espera de que lo autorice el gobierno: una desgravación fiscal en la renta de 2020 si te vas de vacaciones en Andalucía. Para eso hacen falta medidas higiénico-sanitarias, de seguridad, inhibidores y control en establecimientos, transporte público, o el pasaporte sanitario que reclama el sector y que hemos diseñado con la Consejería de Salud para los establecimientos donde vayas a alojarte. Son medidas muy claras, que dan mucha seguridad y te animan a viajar y las tenemos preparadas para mañana si nos dejan trabajar. ¿Qué propone el Gobierno de España? Nada.



- Ciudadanos siempre ha sido muy crítico con el funcionamiento del estado de las de las autonomías. ¿Le va peor a España en la gestión del coronavirus por su modelo territorial?

- Ciudadanos nunca ha sido crítico con el estado de las autonomías, nosotros defendemos el sistema territorial y la unidad de España, que no puede convertirse en 17 países, defendemos la igualdad entre todos los territorios, con sistemas de financiación que permitan a todos sentirnos en el mismo país. Ahora algunos se acordarán de la propuesta de la tarjeta sanitaria única, si yo estuviera en Extremadura en Cataluña o en Madrid ahora sería un desplazado.



- ¿La tendencia será ir hacia un estado más centralista?

- No, yo creo que hay que buscar soluciones para todo desde el respeto a la Constitución. Yo no cuestiono el sistema territorial, sino el sistema de financiación, en este caso de servicios esenciales.



- Desde lo público se han tenido que activar múltiples ayudas. ¿El futuro pasa por una mayor intervención del estado en la economía?

- El futuro inmediato sí pasa por una mayor disposición de recursos por parte de las administraciones al sector público y al sector privado, autónomos y emprendedores, que son quienes mueve la economía, generan empleo y riqueza. Hay que poner recursos a su disposición y en unas condiciones ventajosas. Ha llegado el momento de que su labor sea reconocida desde las administraciones y los sistemas financieros. La UE se quería quedar fuera y al final lo que ha visto es que ponía en riesgo a la propia UE, cuando Italia y algunos países han dicho que para qué queremos estar en Europa si cuando llega el momento que la necesitamos no nos ayuda. El Gobierno de España tiene que entender que a las comunidades autónomas les pasa algo parecido: yo me siento desamparado de mi gobierno, y todos los andaluces, porque ahora es cuando necesitamos la ayuda, no que se nos anuncie para dentro de un año. ¿Vamos a disponer de alguna ayuda? Yo le doy una solución al Gobierno de España: si no quiere darme esa ayuda, permítame salir a los mercados, financiar y reestructurar mi deuda para atender la salud de los andaluces.

- ¿Quién es el responsable de que en España tengamos el mayor número de fallecidos por millón de habitante, solo superados por Bélgica?

- El Coronavirus.



- La tasa de contagio entre el personal sociosanitario en Andalucía es del 28%, casi el doble de la media de España, del 15%. ¿Quién es el responsable?

- Porque todos los test se le están haciendo a los sanitarios y sociosanitarios de forma prioritaria. Cuando se le empiecen a hacer a la población masiva ese porcentaje será muy diferente, esas cifras irán cambiando. Es lógico, razonable y matemática pura y dura.



- ¿Por que no se protegió a los sanitarios desde el principio? ¿Y por qué los test universales para sanitarios no han llegado hasta esta semana?

- Los test masivos no han llegado, los hemos comprado. Se han hecho al personal sanitario y a los 43.000 mayores en residencias, que es la población diana, y estamos haciendo la segunda vuelta. El problema de los primeros días de la pandemia fue que no había material y que el que había nos lo requisó el Gobierno de España. Además, hay un mercado global a nivel mundial supersaturado. Lo hemos sufrido en Andalucía y en muchas otras zonas de nuestro país y Europa. Los primeros días había escasez porque era natural, algo nuevo, improvisado, que nadie conocía. Y los test masivos no se han hecho porque no hay reactivos en los mercados. Hemos comprado 800.000 test. También tiene que haber equipos de epidemiólogos que vayan haciendo analíticas. Ha quedado muy claro que Andalucía ha ido por delante, por ejemplo con el propio Gobierno de España adoptando nuestro método para contabilizar los datos. Si el modelo ha sido el andaluz por algo será.



- ¿Cuál ha de ser el modelo de residencias de ancianos para el futuro?

- Es un debate que habrá que abrir en el seno del Consejo de Gobierno y a nivel nacional. Si realmente queremos proteger a nuestros mayores, este modelo ha fracasado. Habrá que poner en marcha un modelo donde las residencias se conviertan en centros medicalizados, que tengan equipos sanitarios, que tengan un control mayor de las administraciones, aunque sean privadas. También revisar la ubicación de las mismos, que habría que cambiar, ante la necesidad de espacios abiertos y libres. Esto significará un antes y un después en el modelo de residencias, aprendamos que no estábamos tratando bien a nuestros mayores.



- ¿Apoyarían alguna medida para que las familias pudieran entrar a las UCI a despedirse de los enfermos que están en peores circunstancias?

Quien tiene la decisión siempre de lo que hay que hacer es el médico, no el familiar.



- Hay médicos que defienden que ese contacto con los enfermos y la humanización colabora en la curación del paciente.

- Y también puede matar. Y si vas a visitarlo te puedes infectar. La opinión de los expertos y los servicios sanitarios es que no se haga. Si aquí sólo ha habido un 2,7% de contagios en las residencias de ancianos, tendrá algo que ver que nosotros prohibiéramos el acceso de los familiares de forma inmediata.

- Hay una crisis de credibilidad generalizada hacia las instituciones, los políticos, los medios. Reconozca algún error en la gestión de la Junta de Andalucía, si es que lo ha habido.

- Seguramente que los habrá habido, pero no estamos en ese análisis, sino en cómo solucionar los problemas. Lo que hemos hecho ha sido con la seguridad de que iba a generar algo positivo en los ciudadanos. Creo que, salvo en cuestiones puntuales como no haber tenido ese material al principio, no por una falta de previsión sino de conocimiento de lo que realmente podía suceder, pero puede haber sido una situación que nos ha llevado a comprar 16 millones de equipos por si en octubre o noviembre hay algún rebrote, como parece que puede ser. O a fabricar respiradores, que antes no lo hacíamos y ahora sí lo estamos haciendo. Tenemos 300 depositados en Antequera por si hubiera algún tipo de emergencia. Esta pandemia nos ha hecho estar más preparados para otra futura que pudiera llegar. Las administraciones tenemos que darnos cuenta de que la sanidad pública y privada, aunque especialmente la pública, necesita más recursos y una mejor financiación, más profesionales y muchos más medios. Una cuestión en la que todos hemos errado es en no haber apostado por la investigación. Si lo hubiéramos hecho hoy estaríamos en otras circunstancias, pero los países europeos, España en particular e incluso Andalucía no hemos apostado por los equipos investigadores. Son lecciones que tenemos que aprender de este virus.