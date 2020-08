José María Montilla: "El mundo del toreo volverá a la normalidad cuando pase el covid"

Este pasado mes de mayo se han cumplido 58 años de la alternativa de José Mª Montilla Álvarez, el torero decano de Córdoba. A esta primera efemérides hay que sumar otra de carácter más íntimo, que igualmente tuvo lugar el pasado mes de mayo: el decano de los matadores de toros cordobeses, ha cumplido 80 años de edad. Una edad y unas vivencias que dan una perspectiva de los acontecimientos con una claridad tremenda. José Mª, ha sido siempre un gran señor dentro y fuera de la plaza. Un torero con bouquet, con clase y estilo, que al igual que los buenos vinos se saborean con placer.

El toreo de Montilla cautivaba a la afición que disfrutaba del empaque de un toreo sobrio y a la vez valiente. José María nació circunstancialmente en Gerena (Sevilla), fruto del matrimonio formado por Laureano y Amalia, pero se considera cordobés, ya que desde que contaba con dos meses de edad reside en nuestra ciudad, donde da los primeros pasos, pues sus padres se trasladaron a vivir a esta bendita tierra. A estas alturas, cuando la temporada está comenzando a dar sus primeros y tímidos balbuceos, recabo su autorizada opinión para hablar del momento actual de la fiesta, que ha sufrido un mazazo tremendo con el covid-19.

-Lo que le faltaba a la Fiesta...

-Desde luego. A todos los inconvenientes que se le ponen a este espectáculo sin igual hay que sumar el desastre de la pandemia. Y no sólo será un fuerte golpe para la fiesta de los toros sino también para la cuestión social y laboral. Sin olvidar la tragedia que ha supuesto para las numerosas víctimas que se ha llevado por delante.

-Obligados a suspender las principales ferias, parece que puede ser un balón de oxigeno la organización de varios espectáculos que están programados de aquí a octubre...

-Es una excelente noticia que se autoricen, aunque los espectáculos que se monten cuenten con el 50% del aforo. Es muy bueno para la fiesta de los toros, ya que de no montar nada se perdería la asistencia, no se hablaría de toros y el público se olvidaría de los festejos. Además de estos motivos, estas corridas que se podrían montar servirán para paliar, de alguna manera, la angustia de las cuadrillas y de muchas familias, que directa e indirectamente, viven de la fiesta.

-¿Cree que el mundo del toro está llevando bien la defensa de la Fiesta en estos momentos de incertidumbre?

-Toda la defensa que se haga es poca. En muchísimas situaciones la fiesta de los toros ha demostrado su fortaleza resucitando y volviendo de nuevo a la actividad con más ímpetu. En estos momentos tan difíciles había que dar un paso adelante y tanto los toreros, los ganaderos y los empresarios están intentando salvar la temporada. Incluso las Escuelas Andaluzas continúan con su programación todos los sábados de julio y agosto.

-Hay figuras del toreo que desde hace meses no se sabe de ellos. ¿Considera que los grandes están a la altura de la situación?

-No tengo duda de que todo el toreo está involucrado en esta lucha sin igual. Nunca había pasado esto y ahora es el momento de demostrar la unión en la fiesta, que ya se contempló en los paseos taurinos por toda la geografía española. Un ejemplo a seguir es Enrique Ponce que está tirando del carro y ya está anunciado en un buen puñado de festejos. Ponce es un luchador que lleva treinta años toreando y a estas alturas no tiene que demostrar nada, y sin embargo no le importa torear con los nuevos valores indicando que lo importante es seguir para adelante.

-¿Y cómo ve que el Gobierno no considere a la fiesta como cultura y la deje fuera de subvenciones y ayudas?

-No lo entiendo. Le pese a quien le pese el toreo es cultura y el Ministerio, correspondiente debía de protegerlo. Aunque solo sea por la cantidad de dinero que entra a las arcas del Estado, los políticos no deberían mirar para otro lado, pues estos abultados ingresos repercuten en el bienestar de todos. Sin olvidar que el toreo hace feliz a muchísimas personas que lo disfrutan.

-¿Confía que el año próximo todo vuelva a ser como antes?

-No sé en qué intensidad, pero si conseguimos erradicar este virus, seguro que sí. El mundo del toreo volverá a la normalidad cuando los españoles salgamos de esta situación de crisis sanitaria, la historia del toreo suele estar relacionada con la española. Y aprovecho para dar este consejo: no dejemos los mayores de llevar a nuestros hijos, nietos, familiares y amigos a los toros. Los jóvenes tienen que conocer la Fiesta más española, en toda su extensión (cultura, economía, libertad y generosidad). Miles de festivales benéficos avalan su participación en obras sociales, culturales y religiosas. Cuando se la ha llamado la tauromaquia siempre ha respondido.

-¿Cómo ve que la gente no se tome en serio este problema sanitario?

-Me parece muy mal. Duele ver esas imágenes en televisión con cantidad de gente saltándose las normas sanitarias. Creo que no estamos suficientemente mentalizados para hacer frente al virus y las consecuencias pueden ser un grave problema. Mucha gente no se acuerda de los tres meses que hemos pasado sin salir de casa. Luego vendrán las lamentaciones.

-¿Cree que el coronavirus acabará derrotado?

-Seguro. Más pronto que tarde. Por parte del toreo, el coronavirus será lidiado con arte, temple, técnica y valor por los hombres que se juegan la vida en «la fiesta más culta del mundo», como diría García Lorca.