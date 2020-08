José Luis Barranco: "Hay una gran cantidad de jóvenes asintomáticos"

-En las últimas semanas, el perfil de los nuevos positivos de covid ha cambiado considerablemente. De ser mayoritariamente personas mayores y mujeres, sobre todo, ahora repuntan los casos entre los jóvenes, menores de 30. ¿Qué sintomatología presentan?

- En primer lugar, tengo que destacar que este cambio en el perfil de los casos se debe en gran medida al aumento de la capacidad de rastreo, detección y seguimiento de los casos y sus contactos estrechos. Afortunadamente seguimos detectando casos sintomáticos, pero ahora también llegamos a descubrir a ese otro perfil de personas contagiadas asintomáticas mediante los estudios de contactos. Ahora hay, como me indicas, una gran cantidad de personas jóvenes que suelen ser asintomáticas o presentar una clínica de carácter leve (moqueo, algo de dolor de cabeza o cansancio, o tos seca, pérdida del sentido del olfato y del gusto). Aunque esto no quiere decir que existan casos graves, que requieran atención sanitaria incluso ingreso hospitalario, por lo que no debemos bajar la guardia y respetar las medidas de distanciamiento social y sobre todo del uso de mascarillas, evitando las aglomeraciones y sobre todo en espacios cerrados.

- ¿En qué proporción la fiebre está presente?

- En Andalucía, fueron cerca de un 45% los que han tenido síntomas, según datos actualizados a mediados de agosto de 2020. De estos casos sintomáticos, la fiebre ha estado presente en aproximadamente el 72% de los pacientes. Que exista una proporción importante de asintomáticos se debe a la rápida detección que se está haciendo en la actualidad desde los servicios sanitarios. La rápida actuación, evaluación y rastreo de los casos confirmados, hace que se estudien los contactos estrechos de estos casos rápidamente mediante la realización de una PCR, detectándose nuevos casos en la fase precoz de la infección sin que hubiera desarrollado síntomas, diagnóstico precoz que ayuda en el pronóstico de la enfermedad.

- De los síntomas respiratorios se ha hablado mucho. Me gustaría que me hablara sobre otros menos conocidos como los dermatológicos (no sé si hay más).

- Se han observado manifestaciones muy variadas, lesiones parecidas a la urticaria, vesiculosas similares a varicela, o lesiones parecidas a los sabañones. También se ha descrito la alteración del sentido del gusto o la pérdida del olfato (el 43% de los positivos habían perdido el olfato). Estas manifestaciones poco frecuentes, deben ser estudiadas en profundidad y con rigor científicos para poder valorar su relación con la enfermedad, ya que en algunos casos pueden tener relación más que con la enfermedad con complicaciones de patologías previas que presentaba el paciente.

- ¿Qué porcentaje de los enfermos están requiriendo hospitalización ahora? ¿También hay jóvenes en los hospitales?

--Afortunadamente la proporción de casos ingresados, incluso de jóvenes, tanto en Andalucía y sobre todo en Córdoba, sigue siendo baja, pero este dato, no tiene que hacernos bajar las medidas para prevenir el contagio. Ya que estos nuevos casos, muchos de ellos jóvenes, como comentábamos anteriormente, pueden contagiar a familiares y amigos pertenecientes a grupos de riesgo, cuya evolución si padecen covid puede ser peor.

- ¿A qué patologías previas hay que prestar especial atención en caso de positivo?

- Según el informe del grupo de análisis científico de coronavirus del ISCIII entre los posibles factores de riesgo que afectan al desarrollo de la enfermedad, y cuya relación con la covid-19 aún debe demostrarse y/o estudiarse más en profundidad, son: enfermedades cardiovasculares (cardiopatías, hipertensión...), diabetes, enfermedades respiratorias crónicas (EPOC), enfermedades renales, cáncer, inmunosupresión (pacientes oncológicos, trasplantados...), enfermedades neurológicas (Alzheimer), sobrepeso y obesidad, y tabaquismo.

- ¿Es cierto que no hay asintomáticos cien por cien? En esos casos, ¿qué pequeñas señales se notan?

- Los casos asintomáticos descritos pueden ser debidos a que a veces detectamos rápidamente el caso por las pruebas de laboratorios PCR y en la encuesta epidemiológica inicial aparecen como asintomáticos. Aunque posteriormente pueden desarrollar clínica, que no queda recogida en la encuesta inicial. Es decir, la proporción de verdaderos asintomáticos puede ser menor.

- ¿Qué tratamientos se están aplicando para combatir el covid?

- Actualmente no existe un tratamiento específico para el covid-19. La mayoría de los tratamientos a nivel ambulatorio, son tratamientos sintomáticos. En cuanto a los pacientes ingresados, el tratamiento dependerá de la patología que presente y de patologías previas que tuvieran, utilizándose generalmente tratamientos antibióticos, corticoides y antivíricos. Debemos ser prudentes con las informaciones que aparecen en los medios de comunicación ya que no todos los medicamentos que afirman que son eficaces frente al covid-19 tienen la evidencia científica que demuestre su efectividad frente a la enfermedad. Estas informaciones carentes de rigor pueden poner en peligro a las personas, ya que la toma de medicamentos sin prescripción médica puede acarrear graves consecuencias para la salud.

- ¿Existe alguna sustancia de fácil acceso cuya ingesta pueda ayudar a prevenir el covid? ¿Hay que tener en cuenta la alimentación como factor preventivo?

- Una alimentación equilibrada y hábitos saludables: ejercicio, alimentación, obesidad, tabaco... Es lo que recomienda la OMS para llevar una vida sana y esto es fundamental. Llevar a la práctica estas recomendaciones evita adquirir factores de riesgos para padecer enfermedades crónicas que complican la infección por esta enfermedad. Pero, sobre todo, la mejor prevención es el cumplimiento de las recomendaciones de la autoridad sanitaria: distanciamiento social, uso de mascarillas, correcta higiene de manos, evitar aglomeraciones y sobre todo vigilancia activa de síntomas y pronta notificación a su médico.

- Cuando el positivo está en casa aislado porque no es necesaria su hospitalización, ¿se le prescribe algún fármaco para que el covid remita?

- Si tiene clínica se prescribirá tratamiento sintomáticos (ejemplo paracetamol), dieta, una buena hidratación... en caso contrario no sería necesario.

- De cara al otoño, ¿cómo distinguirlo de gripes y resfriados? ¿Cómo afrontarlo?

- La gripe y la covid-19 tienen síntomas similares, siendo difícil su diagnóstico diferencial. Lo que sí comparten ambas son los grupos de riesgo, y que pueden ser más graves en ellos. Por tanto es de vital importancia este año la vacunación en los grupos de riesgo y mayores para reducir la posibilidad de coinfecciones, los dilemas diagnósticos y el manejo inapropiado de la terapia antivírica y del control de la infección.