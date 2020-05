Joe Alwyn confirma que pasa el confinamiento con Taylor Swift

El actor británico Joe Alwyn ha confirmado que está pasando estos días de confinamiento con la cantante Taylor Swift, con la que mantiene una relación desde hace casi tres años.

Aunque siempre han intentado mantener su noviazgo con la mayor discreción posible, quizás inconscientemente Alwyn, de 29 años, ha revelado que se encuentra pasando los días en el apartamento de Nueva York de la cantante, de 30. La confirmación la ha hecho el a través de una serie de fotografías que ha compartido en sus historias de Instagram de uno de los gatos de Swift, lo que deja claro que están viviendo juntos, al menos durante la cuarentena.

Y es que, en sus tres años de relación, tan solo se han dejado ver juntos un par de veces en distintos eventos, algo totalmente diferente a lo que solía hacer la intérprete con sus anteriores parejas. La cantante, que tuvo romances con on Joe Jonas, Calvin Harris, Tom Hiddlest y Harry Styles, no era precisamente partidaria de esconderse ante las cámaras. Aun así, parece que con Alwyn va totalmente en serio y no dejará que los paparazzis y los medios interfieran en ella, por lo que han decidido ser discretos.