Joaquín Domínguez: «El lector del papel maneja los tiempos»

Joaquín Domínguez es el propietario del quiosco de la calle Machaquito, 10 desde hace más de una década. Su establecimiento está situado justamente frente a la plaza de toros Los Califas de Córdoba.

-¿Cómo lleva el estado de alarma desde su puesto de trabajo?

--Malamente económicamente. Hablan de muchas ayudas, pero todavía no he visto ninguna. A mí me ha cogido con las máquinas cargadas y tengo muy poca liquidez para poder salir adelante.

-¿Cómo está viendo el comportamiento de su barrio?

--Bien, aunque hay un 20% de la población, aproximadamente, que se está saltando a la torera el decreto.

-¿Qué papel está jugando la prensa escrita en la información sobre esta pandemia?

--Aunque todavía se vende bastante, la verdad es que los formatos digitales están restando mucho, pero en papel el lector maneja los tiempos y lee lo que quiere leer, no lo que le impongan.

-¿Qué papel juega Diario CÓRDOBA dentro de su gama de cabeceras?

--Está siempre entre los primeros locales. Es un periódico referente y emblema de la ciudad.