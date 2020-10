IU pide al alcalde que abra los parques y permita los mercadillos

El grupo municipal de Izquierda Unida ha pedido que no cierren ni los mercadillos ni los parques y jardines porque no hay razones científicas para hacerlo. La viceportavoz de IU, Amparo Pernichi, ha pedido al alcalde, José María Bellido, que exija a la Junta de Andalucía la retirada de esas medidas que entraron en vigor el pasado 24 de octubre en Córdoba, después de las disposiciones previas dictadas por la Administración andaluza días antes. Para la edil, se trata de un cierre "ilógico" que, además, se ha aplicado en Córdoba sin hablar con los colectivos afectados. En especial, IU se ha referido a la situación dificilísima en la que quedan los vendedores ambulantes, entre 500 y 600 en la ciudad de Córdoba y a los que la decisión de la Junta de Andalucía "los lanza al paro".





IU lamenta que el alcalde mantenga la actitud "del avestruz" con este problema, "esperando que la situación escampe", algo que Penichi ve complicado porque en Córdoba es "cada día más grave", ha dicho. Asimismo, la concejala de IU ha apuntado que no entiende que se adopten estas medidas cuando son actividades que se desarrollan ambas al aire libre, precisamente lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ser las más seguras y han llevado a cabo ciudades como Nueva York.

A juicio de IU, el alcalde es "una marioneta" en manos del Gobierno andaluz al no defender la vida de esas personas afectadas, ni la actividad económica que generan los mercadillos los días que se celebran. "Si no se produce un solo caso de covid en los mercadillos, qué hacemos cerrándolos, y no diciéndole a la Junta que derogue esas dos medidas sin fundamento científico", ha afirmado Pernichi, que ha vuelto a pedir al alcalde que le exija al Gobierno de Moreno Bonilla "que haga las cosas con sensatez".