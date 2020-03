Italianos en Córdoba: "Nos da miedo que la gente aquí no se dé cuenta de la gravedad del coronavirus"

Italianos en Córdoba y cordobeses que han pasado recientemente por Italia. Todos coinciden en que hay que tomarse en serio la crisis sanitaria para frenar cuanto antes la expansión del coronavirus. Vincenzo y sus dos compañeras de piso, estudiantes Erasmus italianos en Córdoba, están viviendo con mucha preocupación lo que ocurre en su país y lo que puede llegar a pasar en España. "Nosotros que tenemos familia en Italia, ya conocemos todas las consecuencias que este virus puede llevar consigo y estamos listos para lo que vendrá, pero tenemos miedo porque estamos lejos de casa y las informaciones que circulan en España no ofrecen una percepción real de la situación. El pánico no ayuda, pero tememos que los ciudadanos no se den cuenta de la gravedad de la enfermedad".

Según este alumno, que sigue asistiendo a las clases en la UCO, "en nuestro piso, hemos adoptado las mejores normas higiénicas posibles: nos lavamos siempre las manos, hemos limpiado toda la casa con líquidos sanitarios, nos cambiamos siempre la ropa y la ponemos en lugares externos al piso para minimizar la contaminación". Además de esas normas, repetidas una y otra vez por las autoridades sanitarias, aconsejan "tomar en serio lo que está pasando y limitar las salidas a lugares llenos de gente y no hacer viajes". Este grupo de estudiantes lamentan la falta de medidas contundentes. "Estaríamos más tranquilos si España adoptara medidas más estrictas para controlar la propagación del virus, sabemos que este el momento en el que se difunde porque tiene 14 días de incubación, pero las medidas de prevención que se están tomando son mínimas". Concienciado con la situación, insiste en que "tenemos que pensar a todo el mundo y no ser egoístas, quedarse en cuarentena para prevenir es mejor que llegar a una situación trágica y de terror como la que se ha desarrollado en Italia". De momento, ellos, no tienen previsto salir de casa este fin de semana.

Erasmus Family, la empresa que organiza las actividades de ocio de los estudiantes Erasmus en Córdoba, ya ha suspendido el viaje a Las Fallas previsto para este fin de semana y mantiene en cuarentena el que iban a realizar el siguiente a Marruecos, a la espera de acontecimientos. El 33% de los alumnos Erasmus en Córdoba son de origen italiano, el grupo más numeroso, un colectivo que está ayudando a dimensionar el alumnado lo que puede llegar a ocurrir en España. Para el colectivo Erasmus, esta semana está siendo de lo más atípica. Para empezar, este jueves no hay ningún encuentro o fiesta organizada, por lo que la mayoría está centrada en acudir a las clases y seguir las noticias que van llegando de su país desde los pisos que comparten con otros estudiantes. "A todos les está afectando esta crisis, vienen con la expectativa de vivir con Erasmus una experiencia única, de divertirse en otro país, conocer gente, pero el coronavirus está poniéndolo todo patas arriba, por lo que la mayoría están preocupados y asustados por sus familiares".

La experiencia de los alumnos cordobeses que han interrumpido su estancia Erasmus en Italia es similar. Álvaro Caparrós volvió hace unas semanas de Parma, al norte de Italia, y lo primero que le sorprendió fue la falta de medidas preventivas en los aeropuertos de España. "Cuando salí de Italia me tomaron la temperatura y en el avión, veníamos preocupados porque no sabíamos si nos dejarían entrar, pero nadie nos preguntó ni nos miró, pasamos sin más". Cursa cuarto de Derecho y debería volver a Italia en abril. "Lo que no sé es qué va a pasar con las clases que estamos perdiendo", comenta, "hay profesores que continúan online, pero ninguno de los míos lo está haciendo". Además, cuando tuvo que salir estaba en plenos exámenes que se han quedado pendientes. Decidió volver en el momento justo, ya que otros se quedaron en Parma, de donde ahora ya no pueden salir. "Salí el 1 de marzo, cuando ya había empezado el aislamiento y la Universidad, los bares y demás estaban cerrados", explica, "aquí se lo están tomando con mucha tranquilidad". Desde que ha llegado, intenta salir lo menos de casa posible. "Creo que es lo más sensato tal y como están las cosas", recalca.