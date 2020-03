Inmaculada Salcedo: "En Andalucía no tenemos transmisión incontrolada de coronavirus"

La doctora Inmaculada Salcedo, portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus de Andalucía y jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía, repasa para Diario CÓRDOBA las últimas novedades sobre esta crisis sanitaria.

-¿Qué incidencia de casos de coronavirus tendría que haber en Córdoba para que se elevara la fase uno del nivel de contención que hay ahora?

-Aparte del número de casos, lo importante es que no tengan un vínculo epidemiológico, que sean comunitarios de manera incontrolada. Afortunadamente en nuestra región no hay apenas, porque casi todos son contacto de alguien. Las características de los casos también son importantes. Si son comunitarios es más peligroso que si tenemos un nexo de unión de un paciente que ha venido de una zona de riesgo. El problema pasa en lugares, como por ejemplo Madrid, que tienen muchos casos comunitarios del que desconocen el nexo epidemiológico, el caso cero.

-¿Cómo se actúa si surge un caso en un hospital privado?

-Está todo coordinado por la Delegación de Salud y me consta que los epidemiólogos reciben consultas de los hostales privados, como Quirón, Cruz Roja o San Juan de Dios, y se resuelven sin problema.

-¿Existe riesgo de que pueda faltar alguna medicación para pacientes inmunodeprimidos o con patologías crónicas?

-Que no se preocupen los pacientes que para todos estos casos está todo previsto. Sí hay que ser prudentes con las personas mayores, para que no estén en contacto con quienes estén sufriendo procesos respiratorios de vías altas porque sí que les pueden contagiar el virus y causarles mayor problema. Como he dicho en varias ocasiones, ahora no es el momento de los besos ni del cariño, que ya volveremos a poder hacerlo cuando estemos todos sanos.

-Ante la previsión de que sigan subiendo los casos en Andalucía, ¿los hospitales deberían aplazar consultas y operaciones demorables para contar con más recursos de personal y materiales?

-Hoy por hoy no se han tenido que tomar decisiones de este tipo, pero sí hiciera falta se priorizarían las situaciones más graves, las urgencias verdaderas y la atención a los pacientes más graves, con los circuitos establecidos, aunque lo mejor si el caso es leve es no acudir al hospital y control domiciliario.

-¿Cuántas pruebas se han hecho para determinar los casos confirmados?

-Se han hecho más de mil en Andalucía y la mayoría de los resultados han sido negativos, lo que tranquiliza mucho de que en Andalucía no tenemos una transmisión incontrolada de coronavirus.

-¿Fallan los protocolos si hay que poner a sanitarios en cuarentena al atender a un paciente?

-Es normal que haya en los inicios alguna disfunción y por eso hay que mejorar la formación e información, preguntar a los expertos en Salud Pública y epidemiólogos en caso de duda de cómo aplicar los protocolos para que no falle la comunicación.

-¿Por qué se ha decidido cerrar los centros educativos también en Andalucía, si aquí solo hay un 5% del total de casos de España, siendo la región más poblada del país?

-Aunque en Andalucía no hay tantos casos, hay que estar preparados para el peor escenario. Si evitamos aglomeraciones de gente que puede ser susceptible de transmitir la epidemia nos ahorraremos estar como en otras regiones que lo están pasando mal.

-¿Tiene constancia de si han caído o subido las urgencias por el efecto del coronavirus?

-Están estabilizadas. Solo hubo un bajón en el Virgen del Rocío de Sevilla por el primer caso que se diagnosticó.

-¿Y cuánto tiempo deberían estar cerrados los centros educativos?

Como vamos actuando según lo que se presenta cada minuto no puedo precisar cuánto tiempo será. Hace unos días se hablaba de unas medidas y hoy se habla de otras. Tenemos que seguir tranquilos confiando en nuestros profesionales sanitarios. El escenario va cambiando al minuto y espero que pronto podamos dar buenas noticias.

En los últimos días se han colapsado las líneas del 112 y 061 con población que consulta sobre posibilidad de presentar la infección. Por eso, la Junta ha difundido este jueves información sobre qué deben llamar a Salud Responde 955545060 y a la nueva línea gratuita 900400061.

Tenemos que reservar los teléfonos del 112 y 061 para las verdaderas urgencias no podemos colapsar para consultas. Vuestro trabajo es fundamental, los medios de comunicación tenéis una gran responsabilidad en la difusión correcta de la información sobre el coronavirus.

¿Qué significa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya decretado que existe una pandemia por coronavirus?

-La OMS decreta que existe una situación de pandemia cuando un germen ha atravesado fronteras, afecta a muchos países y la transmisión es de alguna manera incontrolada. Ya no se tienen todos los nexos epidemiológicos necesarios para decir que hay un foco, sino que hay una transmisión comunitaria de manera incontrolada.

-¿Qué medidas puede llevar a cabo la población para intentar contener la propagación de los casos?

-Es muy importante que la población sea consciente y todos los profesionales de las medidas preventivas que se conocen desde hace tiempo. no alarmarnos por fuentes no oficiales. Cuando tengamos un catarro de vías altas, como una gripe, se debe estornudar o toser con pañuelos de un solo uso, lavarnos frecuentemente las manos, sino tenemos a mano un pañuelo desechable toser o estornudar en el brazo y si por error lo hacemos en las manos lavarlas inmediatamente. Otra cosa que podemos hacer es quedarnos en el domicilio tomando los medicamentos habituales que se indican en cuadros de este tipo. Solo acudir al centro sanitario cuando se es totalmente necesario. Porque acudir al centro sanitario no mejora la situación sino que la agrava, porque la persona que no se encuentra bien no se beneficie de la asistencia a un centro sanitario porque podemos contagiar a otras personas, además de causar tiempos de espera y colapsar el sistema sanitario que tiene que estar disponible para personas que se encuentran graves de verdad. Por otro lado, no debemos hacer caso a noticias falsas, no hacer caso de redes sociales y escuchar a los expertos en salud pública.

-¿En este tipo de situaciones debe prevalecer la salud colectiva sobre la individual?

Sí. Es importante que contengamos la pandemia. Tenemos un grave problema de salud pública, que hay que reconocerlo y abórdalo de la siguiente manera. El problema es que abarca a muchas personas y, dentro de esa proporción grande de personas, que pudiera extenderse podría extenderse a grupos vulnerables y de esos grupos vulnerables puede haber personas que enfermen gravemente e incluso fallecer.

¿Qué se puede hacer para contener la expansión?

No es la clásica aplicación clínica de poner un tratamiento y un diagnóstico. Es una contención de la cadena de transmisión. Evitar que se transmita el germen. Las medidas preventivas son imprescindibles, vitales, que hay que cumplir a rajatabla. El presidente de Italia ha dicho esta mañana que no se tomaron en serio esas medidas y es la situación que tienen y que aprenda España. Estamos a tiempo de contener la epidemia. En Andalucía estamos aún en una situación buena, de contención, fase 1, intentaremos no pasar a otra fase. Pero eso depende de cómo nos comportemos toda la población.

-¿Podría España a encontrarse en la situación de Italia?

Como poder llegar podríamos llegar. Evidentemente no estamos libres de nada. Obviamente no queremos alarmar a nadie porque no estamos en esa situación. En Andalucía tenemos una incidencia baja, de un caso por cada 100.000 habitantes, y no es nada comparable con algunos focos que tenemos en otros sitios, pero depende mucho de las medidas que hagamos y tomarnos muy en serio las medidas preventivas.

¿Cómo debe estar alerta la población sana que no tiene síntomas?

-La población sana no tiene que estar asustada sino tiene antecedente epidemiológico que le haga pensar que tiene que observarse. Pero sí es cierto que ya no tenemos garantía de quién puede haber venido de algún sitio, de ser un contacto de contacto. Tenemos que estar muy alerta. Tenemos que estar muy pendientes de los nuevos casos de los contactos. En Andalucía hemos estudiado a más de mil personas y, de momento, lo que tenemos son 158 casos que no es mucho para la población actual, pero hoy en día no sabemos qué puede ocurrir.

-¿La subida de las temperaturas podría atenuar la expansión del virus?

-Podría ayudar si nos basamos en la experiencia de otros coronavirus de la misma familia, pero no tenemos garantía porque hay que tener en cuenta que cuando en España es verano en otros países es invierno y que se produce un trasiego importante de personas. Por eso, no podemos garantizar que la subida de las temperaturas acabe o entre en fase de meseta la pandemia, pero confíemos en que eso ocurra.

-¿Cómo se están preparando los hospitales para esta pandemia?

-Desde minuto cero estamos preparando todo el personal todos los recursos conforme van apareciendo con todos los circuitos preparados. Pero es importante recordar que la población que pueda pensar que se ha contagiado acuda a los hospitales o a los centros sanitarios cuando crean que se van a beneficiar de un ingreso hospitalario o una asistencia, sino es mejor que resuelva sus dudas en el teléfono de Salud Responde y en la nueva línea 9004000661.

-¿Pueden estar tranquila la ciudadanía cordobesa frente al coronavirus?

-Tranquilos sí, pero atentos y disciplinados, no hacer caso de las fuentes no oficiales y guardar muy bien las medidas de prevención. Garantizamos que no tiene que haber un insufrimiento necesario en las personas si se hacen bien las cosas.