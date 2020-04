Coronavirus en Córdoba: incierto final de curso

Desde que nos dieron al pause el pasado 13 de marzo, debido a la extensión de la pandemia por el coronavirus, la enseñanza ha sufrido un vuelco vertiginoso. Profesores, alumnos, familias y la Administración tratan de sacar adelante este curso escolar 2019-20, que pasará a la historia, sin duda, pero que no desean que pase en balde, después de tanto esfuerzo por parte de todos. 162.045 alumnos cordobeses, desde segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP, y 12.319 profesores, llevan más de un mes encerrados en casa, mientras que 791 centros escolares permanecen cerrados, con aulas en silencio que perdieron la alegría de sus moradores aquel nefasto día 13. ¿Volverán a abrirse antes de junio? ¿Regresarán los niños y sus profesores a llenarlas de sonido? El final de este endiablado curso escolar es tan incierto como lo es la evolución de esta crisis sanitaria.

La Administración educativa no se decide a dar por terminadas las clases presenciales, como sí ha decidido ya la Universidad, y espera con ansiedad cuáles serán las pautas de la desescalada del confinamiento previstas por el Gobierno para decidir si, como ha expresado la ministra de Educación, Isabel Celaá, los alumnos pueden volver al menos 15 días en junio, algo con lo que no todos los profesores están de acuerdo. El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha dejado claro, de momento, que el curso escolar terminará el 30 de junio, como estaba previsto, nada de prolongarlo a julio, como ha propuesto la federación de asociaciones de padres de alumnos de la escuela pública, FAPA Ágora, y que las clases lectivas finalizarán tal como lo prevé el calendario escolar de cada provincia. O sea, en Córdoba, las clases terminarían el 22 de junio en Infantil y Primaria y el 23 en Bachillerato y FP, lo que no se sabe aún es si será de forma telemática o presencial. Además, el consejero ha avanzado que se está estudiando una flexibilización del calendario para el alumnado de 2º de Bachillerato, que terminaba el periodo ordinario de clases el 31 de mayo, para que pueda llegar lo mejor preparado posible a la conocida como Selectividad, prevista ya para los días 7 al 9 de julio en Andalucía.

La evaluación

Otra cosa es la evaluación de este tercer trimestre. Cuando parecía que la ministra de Educación había llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para que la mayoría de alumnos pasara de curso, salvo excepciones, aunque ha insistido en que ello no supone un aprobado general, varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, parecen no estar de acuerdo. «Sería injusto, un menosprecio al esfuerzo de los alumnos y una falta de respeto al enorme trabajo que están haciendo los docentes», el dar un aprobado general (que no lo ha dicho la ministra), afirmó tras la reunión el consejero de Educación, Javier Imbroda, y recordó que, antes del confinamiento, la comunidad educativa ya había superado dos tercios del curso, parte en la que se basará la evaluación final. Como ejemplo, Imbroda explicó que si un alumno en esos dos tercios no ha hecho nada, no va a aprobar. Así las cosas, los profesores buscan la manera de evaluar justamente a los alumnos, y precisan normas claras y directas, conscientes también de la brecha digital y social existente entre las familias, ya que no todas disponen de los recursos para trabajar telemáticamente ni espacios adecuados en sus hogares para estudiar.

En este mes de reinvención de la enseñanza, de la presencial a la virtual, que comenzó con la buena voluntad de los profesores en buscar plataformas y medios, la Consejería de Educación ha ido también poniendo a disposición del profesorado los recursos para que puedan impartir la docencia on line. Así, se ha habilitado la plataforma Moodle Centros para 125.000 docentes y 900.000 alumnos y creado el espacio web eAprendizaje, donde profesorado, alumnado y familias pueden encontrar recursos digitales de las distintas etapas educativas. Pero se han producido picos de hasta un 280% más de usuarios, por lo que, según la Junta, se han duplicado los servidores destinados a iPasen para atender a las familias, se ha aumentado un 400% la capacidad de los servidores del blog Averroes para contenidos digitales y se ha triplicado la potencia de Moodle.

La escolarización

Y pendiente queda el próximo curso escolar. El proceso de escolarización para niños de tres años el próximo curso, para las escuelas infantiles y las enseñanzas de régimen especial está en el aire. Los plazos ya no sirven y la propia Consejería prevé un mes de julio intenso a nivel administrativo para poder planificar el curso 2020-21.

Este era el año del cambio en la escolarización. Ya se había dado a conocer el mapa escolar de la capital, reducido de 9 a 7 zonas, y los nuevos criterios de baremación, que pusieron en pie de guerra en la calle a entre 4.000 y 6.000 personas en Córdoba contra el nuevo decreto de escolarización de la Junta, al que veían como un ataque a la enseñanza pública. Qué lejos queda eso ahora. El caso es que muchos padres están aún pendientes de una plaza escolar para sus hijos el próximo curso. La presentación telemática de solicitudes a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación y Deporte sigue disponible. Para realizar la solicitud por Secretaría Virtual se ha dispuesto un nuevo sistema de acceso y firma, además de los ya existentes de certificado electrónico y clave, mediante DNI y un código recibido por sms al teléfono móvil. No obstante, en el momento en que finalice el estado de alarma o se permita abrir los centros docentes, se reanudará el plazo de entrega de solicitudes, y se darán doce días más de plazo.

De momento, la Delegación de Educación no ha aportado datos de si las familias están presentando solicitudes de forma telemática o prefieren esperar a que finalice el estado de alarma, y tampoco ha anunciado el número de plazas para niños de 3 años el próximo curso, que fueron 9.000 para el curso actual. También está parado el plazo para las escuelas infantiles. En pause.