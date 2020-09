Incertidumbre multiplicada ante la vuelta al cole

Durante estos días se están produciendo en los colegios de Primaria e Infantil las primeras reuniones informativas de cara al comienzo de curso. En algunos casos tienen lugar de manera presencial y otras telemáticas. Aunque el esfuerzo de los cuerpos directivos de los centros es el de intentar prever todos los escenarios posibles ante el inminente inicio del curso escolar, los padres transmiten cómo las dudas se multiplican. Esta preocupación creciente se está traduciendo en protestas y reivindicaciones para una vuelta al cole que garantice las seguridad y la salud de los niños.

De esta forma, Rocío Povedano, secretaria del AMPA del CEIP Santos Mártires, ha expresado su intranquilidad tras las primeras reuniones. Según denuncia, los espacios del centro son muy reducidos, las clases son especialmente pequeñas y la ratio «se ha visto aumentada año tras año». Asimismo, comenta, que si bien no han ejecutado una petición formal, se le sugirió al Ayuntamiento durante la ‘reunión covid’ la posibilidad de la cesión de algún espacio municipal para poder ser utilizado durante las horas lectivas obteniendo una «rotunda negativa». De esta forma, consideran que no ha habido «voluntad» por parte del Consistorio de contribuir a aliviar la situación, pese a que el gobierno municipal manifestaba ayer a este diario su disposicion a atender estas peticiones. Comenta, también, que la parroquia de San Basilio se ofreció a ceder el salón de actos para desdoblar el comedor y que el representante del Ayuntamiento en la reunión apeló a la «ausencia de cobertura» de los alumnos. Además, reflexionan sobre las algunas aparentes contradicciones: «no entendemos cómo los niños van a compartir quince minutos de merienda dentro de un aula en el que no se puede mantener la distancia de seguridad y en los que estarán sin mascarilla». No obstante, Povedano considera que, aunque no estén de acuerdo, «no se puede hacer otra cosa».

Por otra parte, el AMPA Con la Capacidad de Crear del CEIP Algafequi mostró ayer su preocupación por la existencia de dos casos de familias que tendrán que separar a sus hijos en dos centros educativos distintos ya que se han desestimado sus solicitudes de acceso al centro, según informan en un comunicado. En concreto, se trata de una niña de Infantil de 4 años cuyo hermano mayor cursará este año primero de Primaria y dos hermanas de 3 y cinco años de las que solo se ha admitido la matriculación de la menor. El AMPA insiste en que esto ya se le comunicó a la delegación de Educación y que «con la incorporación de un solo docente todas las solicitudes podrían ser admitidas ».

A este conjunto de reivindicaciones se ha sumado el AMPA Rosalía Castro del CEIP Joaquín Tena Artigas de Alcolea que ayer se concentraba frente a la desinformación a la que han estado sometidos «especialmente esta última semana». En su caso, se reunirán con ellos el mismo 10 de septiembre para explicarles las medidas de cara al comienzo del curso. Además, exigen una bajada de la ratio y que no se cierre ninguna línea más.

Por último, ayer el AMPA del CEIP Caballeros de Santiago recibía la negativa de la Delegación a su petición para recuperar las líneas perdidas ante lo que dicen sentirse «abatidas y desconcertadas».