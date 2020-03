Coronavirus en Córdoba: sancionado por organizar una pelea de gallos durante el confinamiento

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No puedo comprender como en un estado de derecho libre y democrático como el nuestro.España. Haya grupos sociales y étnicos a los que se les está permitiendo vivir de espaldas a las leyes de la sociedad mientras se benefician del esfuerzo de los demás para facilitarles una vida a su aire. A pesar del estado de alarma en que vivimos estos días, estoy viendo desde mi ventana que tiene vistas a una explanada con contenedores de basura, como los rumanos no dejan de llegar con sus bicicletas,sus carritos que llevan enganchados y siguen removiendo éstos. Es duro vivir en sus condiciones pero algo habrá que hacer para que todo el que viva en España,respete sus leyes. ¿Nos permitirían a un español en otros países hacer lo mismo que hacen ellos aquí? Creo que no.