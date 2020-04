Coronavirus en Córdoba: el Imdeco no cobrará sus cuotas mientras dure el confinamiento

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) no pasará al cobro de ninguna cuota correspondiente a los servicios contratados por los ciudadanos durante el tiempo en que sus instalaciones permanezcan cerradas con motivo del estado de alarma provocado por la expansión del coronavirus.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

En una nota de prensa, el Imdeco explica que no es necesario que los afectados pidan que no se les cobre dicha cuantía, si no que directamente no se les pasará el importe.

Igualmente, en relación con la cuota abonada y no disfrutada por los usuarios correspondiente al periodo comprendido entre los días 15 de marzo al 31 de marzo, se está trabajando para compensar dicha cuantía con la primera cuota que se haya de abonar cuando se recupere la normalidad. El presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, ha indicado que “la cuota de abril ya no se ha pasado y a partir de ahora estamos a la espera de las medidas del Gobierno, aunque nuestra intención es que una vez que podamos abrir lo hagamos con todas las garantías necesarias”.