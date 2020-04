Imbroda: Andalucía trabaja en la vuelta al cole, pero "no hay nada dispuesto"

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha avanzado este viernes que Andalucía está planificando la posible vuelta a las aulas de la mano de las autoridades sanitarias, si bien ha asegurado que "no hay nada dispuesto" para que sea en la segunda quincena de mayo porque dependerá de lo que marque Sanidad.

De esta forma, el consejero ha intentado aclarar a los grupos de la oposición la polémica generada ayer por las palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno, sobre una posible apertura de los colegios a partir de mediados de mayo y, en este sentido, ha matizado que "transmitió un deseo de las peticiones que les realizan las familias, pero no hay nada dispuesto para que sea así porque sería absurdo decirlo si las autoridades sanitarias no marcan esa decisión".

En su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, Imbroda ha reiterado que este curso escolar no se va a ampliar y acabará en las fechas establecidas y, de hecho, ha recordado que hoy su Consejería ha remitido unas instrucciones a los centros educativos para adaptar el final de curso a la situación excepcional .

En este sentido, ha asegurado que dichas instrucciones "respetan escrupulosamente la autonomía de los centros y da seguridad jurídica a los docentes para que puedan desarrollar su trabajo", el cual ha sido reconocido por Javier Imbroda y por todos los grupos parlamentarios.

Asimismo, ha añadido que esas instrucciones, que pretenden "aportar claridad para que el tercer trimestre de desarrolle con rigor, coordinación y sentido común", podrían servir en una "hipotética vuelta a las aulas si lo permiten las autoridades sanitarias".

La oposición

El portavoz del PSOE, Juan Pablo Durán, ha pedido al consejero que le "otorgue autoridad suficiente a los docentes, incluso más allá de la Lomce", como han hecho otras regiones como Galicia, y le ha expresado la "intranquilidad de la comunidad educativa" por las declaraciones del presidente andaluz, así como el malestar de 250 interinos que se quedaron sin contratar en marzo..

En representación de Adelante Andalucía, José Ignacio Sánchez ha pedido a la Junta que empiece a planificar la vuelta a las aulas, pero que no se haga hasta que haya las condiciones sanitarias necesarias, y ha defendido bajar a la mitad la ratio de alumnos por clase, al tiempo que ha alertado del "peligro de miles de despidos" en servicios de aulas matinales y comedores escolares y le ha reprochado que no se sustituyan las bajas de los docentes.

Esto lo ha negado el consejero, quien ha explicado que se atienden las solicitudes de los directores de los centros y ha señalado que la semana pasada se cubrieron 176 y esta semana 96 bajas, y también le ha replicado al PSOE que esos interinos no tomaron posesión de sus plazas porque se interrumpieron las clases a mitad de marzo por el coronavirus.

El Gobierno

Francisco Carrillo, de Ciudadanos, ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno andaluz en el ámbito educativo, con ayudas a empresas y a escuelas infantiles para evitar los despidos, con más de 30.000 comidas diarias a menores vulnerables y con más de 900.000 alumnos que se benefician de clases digitales.

El diputado del PP José Ramón Carmona ha asegurado que la Junta "no ha dejado atrás a los más vulnerables" y prueba de ello son las más de 7.000 tabletas que va a repartir para evitar la brecha digital, ha apoyado que no se dé aprobado general porque "va en contra de la cultura del esfuerzo" y se ha preguntado "quien no comparte el deseo del presidente aún sabiendo que será difícil".

La diputada de Vox Ángela Mulas ha considerado precipitado abrir las aulas el 15 de mayo, si bien ha solicitado al consejero que planifique los protocolos sanitarios para una asistencia gradual, escalonada y modificando el número de alumnos en las aulas de forma que se "haga con prudencia, sin titubear y sin crear alarma social".