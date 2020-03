Iker Jiménez, indignado con los que le llamaron "alarmista" por avisar de la gravedad de la pandemia

Antes de que aparecieran los primeros casos de infectados por coronavirus en España, el director y presentador de 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez, ya abordaba el tema en su programa en Cuatro.

Lo hizo por primera vez a finales de enero, cuando nadie pensaba que el virus llegaría a España para convertirse en algo tan grave. Así, advertía a los espectadores de 'Cuarto Milenio' que se trataba de algo mucho más serio y grave de lo que nos hacían creer.

Se ha cumplido todo.

Hoy, dos meses después, se lamenta de que no se le hubiera tomado en serio cuando avanzó lo que sucedería. En varios tuits ha asegurado que, desde hace mesesa, se ha ido informando sobre el virus en el programa con verdad y ciencia, sin hacer caso de los que los llamaban "larmistas". "Por desgracia, Cuarto Milenio no exageraba", publicaba en Twitter el 9 de marzo.

Por desgracia tanto #MilenioLive como #CuartoMilenio no exageraban.

Hemos informado desde hace 2 meses con verdad y ciencia.

A la contra de lo que nos indicaba la mayoría y sus presiones. Defendiendo vuestro derecho a saber.

Sin hacer caso de los que nos llamaban alarmistas. 😕 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 9, 2020

Y es que el periodista abordó a fondo el tema desde hace dos meses, cuando el virus empezaba a salir de China, tanto en su espacio en Cuatro como en su canal de YouTube, en el que colgaba programas especiales sobre el tema.

INDIGNADO POR HABER SIDO IGNORADO

En una entrevista para 'Tiempo de juego', en la COPE, se ha lamentado de que "la desgracia del coronavirus en España ha sido la consigna de calma, cuando los médicos y epidemiólogos sabían que no era así".

- Yo ya avisaba desde hace tiempo a mi público de que esto era grave.

- ¿Y las risas?

- Eran nerviosas, claro.

- ¿Y decir que no pasaba nada?

- Había que leerme entre líneas...

- Y pitorrearse de quien se lo tomaba en serio hace un mes...

- Esto...

- ¿Y el gorro de papel albal? — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 11, 2020

"No hay que alarmar, pero ¿cuándo se salvan vidas?, ¿cuándo no se alarma o cuando no se informa? El aislamiento debe ser total. Es una locura lo de las manifestaciones, pero también hubo fútbol, mitin de VOX, concierto de la Pantoja", ha escrito indignado Jiménez.

"VAMOS TARDE"

Aunque está convencido de que vamos semanas tarde por pensar durante tanto tiempo que se trataba de un virus no tan grave y tacharlo a él de "alarmista", asegura que ahora es el momento de la calma y el civismo para vencer al coronavirus.

Ahora sí es el momento de la calma y el civismo.

Ahora.

Nunca fue el momento de la broma, del humor y de quitar hierro a lo que venía.

Ahora, con ese handicap, toca ser humano y racional.

Hay que vencer a esto.

Un abrazo a todos. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 12, 2020

Hoy, con el estado de alarma declarado en el país, utiliza su plataforma de YouTube 'Milenio Live' para compartir 'historias para la cuarentena', una lista de reproducción que pretende hacer más amena la estancia en casa con historias paranormales.