Ignacio López Goñi: "Contra el coranovirus se están tomando las medidas adecuadas, no sé si a la velocidad adecuada"

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra y divulgador científico Ignacio López Goñi ofrece la charla La pandemia del miedo en la segunda sesión del ciclo Una décima de segundo, coordinado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba y Long Rock. Su último artículo sobre el tema, Diez buenas noticias sobre el coronavirus, publicado en TheConversation, alcanzó dos millones de visitas en menos de una semana.

-¿Cuáles destacaría como buenas noticias sobre la Covid 19?

-El 80% de los casos pueden ser leves, el 80% se cura. En el 20%, te produce neumonía y en el 5% te puedes morir si tienes otros problemas. Más noticias buenas, que sabemos a qué nos estamos enfrentando, en parte. Hay muchas cosas que desconocemos, pero en el sida tardamos dos años en identificar al virus, aquí, en cuestión de semanas hemos sabido quién es. Tenemos un genoma, sistemas de diagnóstico. Otra buena noticia es que en China y en Corea la epidemia está empezando ya a bajar, esto no es eterno. Pero hay que poner los medios.

-¿Por qué crece tan rápido el número de contagios?

-Como es un virus nuevo, la población no está inmunizada. En otros virus que llevan mucho tiempo entre nosotros, hay parte de la población inmunizada. En este, al ser nuevo, por decirlo de alguna manera todos somos susceptibles de infectarnos. Por esto crece tan rápido el número de contagios, porque el número de personas susceptibles que se pueden infectar es muy alto, somos todos en principio.

-Y comenta que en un 20% de los casos produce neumonía.

-Una neumonía en muchas personas requiere asistencia hospitalaria, en algunos casos se puede complicar y va a necesitar un respirador. En otros, si la persona tiene otras patologías, se puede complicar con otras cosas y puede llegar a ser mortal.

-¿Cómo explicaría la necesidad de aislamiento?

-El problema es que no es lo mismo tener diez casos en diez días que cien casos en un día. Cien casos en un día te puede colapsar el hospital. Ante un virus para el que no tienes vacuna específica, la única manera de cortarlo es el aislamiento. Para un virus, lo mejor es mucha gente, muy junta y moviéndose. Esos son los chinos. Cuando no tienes vacuna, lo que tienes que hacer es separar a la gente, porque el virus ya no tiene cómo moverse. Estas medidas que se están aplicando de aislamiento, efectivamente, son las que hay que llevar a cabo.

-¿Entiende, entonces, que las medidas que se están adoptando son las adecuadas?

-Se están tomando las medidas adecuadas, no sé si a la velocidad adecuada o no. No soy un experto epidemiólogo. Nos tenemos que acostumbrar en estos próximos días o semanas a estas medias que se irán implantando.

-Su charla se titula La pandemia del miedo. ¿Es adecuada la información que están ofreciendo los medios de comunicación?

-No habíamos vivido nunca una epidemia a tiempo real. Además, en la época de las redes sociales. Todo esto ha hecho que todos los medios de comunicación, de todo el mundo, varias veces al día están hablando de lo mismo. Tienes un contador de casos y acabas generando pánico en la población. Te parece que vas a dar la vuelta a la esquina, te va a aparecer el virus y te va a morder. El tema es serio, pero yo creo que esto se acabará estudiando en las facultades de Comunicación porque es cómo comunicar en tiempos de crisis. No sé cómo se hace, pero no lo estamos haciendo bien. Aquí hay una crisis sanitaria, una crisis de comunicación y una crisis económica, que a veces también puede estar relacionada con la comunicación, porque los mercados son muy miedosos.

-¿Está justificado que ya haya supermercados con estantería vacías en Córdoba?

-No, para nada. Además, no nos damos cuenta de que esto es una bola. El pánico es lo peor que podemos tener en estos momentos, estos son momentos de solidaridad, de tranquilidad y de seguir las indicaciones que nos están diciendo: higiene de manos, evitar ir al hospital si no es necesario... Porque hay que blindar nuestros hospitales, el problema es que se colapsen. Hay que blindar y proteger a las personas mayores, que son los más susceptibles, y para eso hay que evitar también el contacto entre nosotros. Habrá que ir suspendiendo cosas como se está haciendo.

-Por lo que dice, ¿quizá no sería aconsejable celebrar la Semana Santa?

-No me atrevo a afirmarlo en Córdoba. Lo único que digo es que en Valencia han suspendido las Fallas. ¿Habría que suspender la Semana Santa? Bueno, pues las autoridades dirán lo que hay que hacer. Son decisiones muy difíciles, porque tienes que valorar el riesgo y el beneficio. No habría que descartar ese tipo de cosas, pero yo no me atrevo a decir si hay que hacerlo o no hay que hacerlo.

-¿Como divulgador, puede recordar qué es exactamente el virus y qué la enfermedad?

-Covid 19 es la enfermedad, el coronavirus es una familia de virus y dentro de esa familia está el que produce esta enfermedad. El virus realmente se denomina SARS COV 2, porque es muy parecido al coronavirus SARS y este es el 2. Todo el mundo lo estamos llamando el Covid 19, pero sería la Covid 19, porque es la enfermedad.

-¿Es importante que se divulgue información para contribuir a la tranquilidad de la ciudadanía?

-El mensaje es de tranquilidad, porque no tiene sentido el pánico. Hollywood nos ha metido la idea de la palabra pandemia, virus y tal, y nos parece que esto va a ser la pandemia zombie en la que todos vamos a morir. No. La situación es seria, porque es un virus respiratorio, un virus nuevo que produce neumonía. No solo por la peligrosidad del propio virus, sino que insisto que el problema es que se nos saturen y colapsen los centros sanitarias. A veces, las medidas más que por que te infectes tú, que igual eres un tío cachas y no te va a pasar nada, es porque se la puedes transmitir a otro, a un abuelete o a una persona que esté mal. Si se extiende a mucha gente, habrá gente que necesitará ir al hospital y se puede colapsar el sistema, por eso es una responsabilidad decir que con esto hay que tener cuidado. Tú eres joven e igual tal, pero como mañana tengas una apendicitis y se haya colapsado el sistema no te van a poder operar. Las medidas son solidarias, evitar que esto se extienda porque necesitamos blindar nuestro sistema sanitario. En las epidemias de lo que se trata es de bajar la onda epidémica.

-¿Con la subida de temperaturas comenzaría a bajar?

-Este virus concreto no sabemos cómo se va a comportar y si va a ser estacionario. Otros virus parecidos son estacionarios y sabemos que al subir la temperatura, disminuir la humedad, los rayos ultravioleta y las horas de luz se van inactivando. Todos esperamos que esto ocurra así, pero no lo podemos afirmar a ciencia cierta. Es probable, pero lógicamente no lo sabemos.

-¿Se sabe por qué surgió en China?

-No, pero estos virus sabemos que son de murciélagos. Por coronavirus similares sabemos que, por ejemplo, el SARS es un virus que pasó de murciélagos a civetas, una especie que hay en China, y de ahí pasó al ser humano. En este caso no sabemos cuál es la especie intermedia, se ha hablado del pangolín, pero no está claro. Ese podría ser el origen. ¿Por qué en China? Bueno, como he dicho antes, a este tipo de virus lo que le gusta son mucha gente muy junta y moviéndose. Y luego, las temperaturas, probablemente, las condiciones ambientales. Creo que es una mezcla de todo: mucha gente, contacto con los animales, condiciones ambientales y, entonces, esos virus van saltando a la especie humana.