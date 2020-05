Hospitales privados y clínicas empiezan a recuperar la normalidad previa al coronavirus

Al igual que los hospitales de la sanidad pública van a retomar poco a poco la normalidad en consultas, operaciones y pruebas que tuvieron que aplazarse por la crisis del coronavirus, los hospitales y clínicas privadas de Córdoba ya han iniciado su propia desescalada. La semana pasada el hospital QuirónSalud informó que está retomando de manera progresiva la actividad asistencial, para lo que se están extremando las medidas de seguridad.

Entre las medidas puestas en marcha se encuentran el uso de mascarilla durante la estancia de pacientes en el centro, la higiene de manos con gel hidroalcohólico y la distancia de seguridad en todas las áreas. Además, las consultas externas presenciales se alternarán con consultas no presenciales, a través de llamada telefónica o videollamada, con el fin de reducir el número de personas en las salas de espera.

QuirónSalud indicó que ha distanciado el tiempo entre pacientes para reducir la concentración de personas en las salas de espera, prestando especial atención a la desinfección de todas las áreas del hospital. Similares medidas preventivas han sido adoptadas por los otros tres hospitales privados (Cruz Roja, Arruzafa y San Juan de Dios) y centros como la clínica El Brillante. Además, en el hospital San Juan de Dios y en la clínica El Brillante se tomará la temperatura a los pacientes que acudan a sus instalaciones. Igualmente en todos los centros se someterá a los pacientes a una evaluación presencial o teléfonica previa para conocer si presentan o han tenido síntomas compatibles con el coronavirus.

El hospital San Juan de Dios precisó que durante lo que va de pandemia las consultas de seguimiento de embarazo y urgencias ginecológicas no se han interrumpido y que las consultas de otras especialidades se han hecho por vídeo y teleconsulta. Según este centro, durante esta semana se han retomado las consultas de ginecología y cardiología y para el lunes 11 de mayo «quiere restablecerse toda la actividad asistencial en las diferentes especialidades con todas las garantías de seguridad clínica»

Por su parte, el director médico del hospital Cruz Roja, Manuel López Obispo, resaltó que su centro seguirá prestando atención diferenciada a pacientes covid y no covid, con espacios diferenciados en UCI y urgencias, y que la actividad no se ha interrumpido totalmente pese a la pandemia, pues en el último mes y medio se han hecho más de 80 operaciones no demorables. A partir de esta semana, este directivo expuso que se restablecerá la normalidad progresiva en las consultas, operaciones y pruebas de cirugía general y digestiva, neurología, cardiología, traumatología, neurocirugía, neurofisiología, entre otras especialidades, y que los resultados de las pruebas de radiología se conocerán en el mismo día para evitar desplazamientos. Además, este hospital siempre dispondrá de reserva de puestos en UCI por si el coronavirus rebrota.

En cuanto al hospital La Arruzafa, cuenta con un protocolo específico de atención diferenciada por si tuviera que atender a un paciente con sospecha de coronavirus. La Arruzafa aconseja al paciente que acuda solo, siempre que sea posible, o con un único acompañante, y siempre con mascarilla y guantes, y además se han reprogramado las citas médicas, bajo parámetros de patologías preferentes.

Por otro lado, la clínica El Brillante retomará su pleno rendimiento a partir del 11 de mayo, después de centrar su labor en lo que va de crisis en la teleasistencia y reduciendo la actividad presencial a urgencias y posoperatorios. El vocal de medicina privada del Colegio de Médicos, Julián Garrido, recalcó que, aunque ya algunos centros sanitarios privados (gabinetes de conductores, clínicas de fisioterapia, entre otros) están abriendo, la mayoría lo hará a partir del 11 de mayo, hasta que puedan conocerse e implantarse las últimas directrices.