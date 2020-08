Más de 500 sanitarios se han contagiado de coronavirus en Córdoba desde marzo

En lo que va de pandemia en Córdoba han dado positivo en coronavirus un total de 316 profesionales de la sanidad que trabajan en centros sanitarios; 110 positivos entre trabajadores de centros sociosanitarios; un sanitario que trabaja en un centro no sanitario; 54 no sanitarios que ejercen en centros sanitarios; 51 trabajadores no sanitarios de centros sociosanitarios que fueron diagnosticados de covid-19 y otros 8 positivos que pertenecen a atención al público, según informa la Consejería de Salud y Familias. Si se suman los positivos de empleados del ámbito sanitario y sociosanitario en Córdoba da un total de 540 profesionales afectados por la enfermedad del coronavirus desde marzo a ahora. Esos 540 positivos, respecto al total de casos confirmados entre todo tipo de población, tanto por prueba PCR como por test serológicos, equivale a que uno de cada cinco positivos, 22,6% de todos los casos de Córdoba, se han producido entre trabajadores sanitarios y sociosanitarios.

Desde que acabó el estado de alarma, en julio se conocieron siete contagios más entre profesionales de estas áreas, mientras que en las dos últimas semanas de agosto se han registrado otros cinco positivos más. Concretamente, ha dado positivo un sanitario que trabaja en un centro sanitario; también positivo un sanitario que ejerce en un centro sociosanitario; dos profesionales no sanitarios que desarrollan su labor en centros sociosanitarios, así como un quinto positivo en un empleado de atención al público.

No existen cambios en las últimas semanas en Córdoba en otros ámbitos profesionales también considerados de riesgo, como son las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, con 23 positivos; en personal de ayuda a domicilio, 9; en personal de oficina de farmacia, 6, y otro personal de riesgo, 4.