Manuel Calvillo: "Hemos aumentado las ventas estos días"

Manuel Calvillo es el propietario del estanco de la calle Arroyo del Moro, 7, donde ofrece prensa, artículos de papelería y regalos. Abrió hace 3 años.

-¿Cómo está viviendo el estado de alarma?

--Sin parar. Todas mis empresas son esenciales y no he tenido que acudir a ERTE ni despidos.

-¿Qué opina de la prensa escrita?

--Cuando monté el primer estanco, me decía todo el mundo que no incluyera prensa, que daba mucho trabajo y era un lío, pero no les hice caso y la monté porque me gustaba y pensaba que la gente la seguía consumiendo. Y efectivamente, vendemos mucha prensa, siendo una parte importante de nuestra venta.

-¿Por qué?

--Porque a la gente le gusta ver la prensa escrita. Coger el diario. La noticia tiene otro frescor, la ven de otra forma, se sientan delante de un café para leerla. No escuecen los ojos como en las pantallas y es mucho más cómoda. Con el confinamiento hemos aumentado la venta de prensa escrita.

-¿Y Diario CÓRDOBA?

--Está entre los dos periódicos que más se vende el fin de semana, y los días entre semana está muy por encima de los demás.