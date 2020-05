Coronavirus en Córdoba: lo que hay que saber de los test

España, y el mundo entero, necesitan hacer test, cuantos más mejor, para poder entender la pandemia del covid-19. Así lo indican la OMS y todos los expertos, porque es la única manera de conocer el alcance del coronavirus y poder hacerle frente con mejores garantías. Pero hay distintos tipos de pruebas, unas más fiables que otras, algunas más complejas, otras más rápidas... Todos hablan de ellas, de la importancia de que lleguen a la mayor población posible. El Gobierno ha iniciado un estudio nacional de prevalencia del virus en el que van a participar 1.777 cordobeses.

¿Qué pruebas existen?

En primer lugar hay que diferenciar los distintos tipos que hay -de ARN, de antígenos y de anticuerpos-.

En los primeros se encuentran los conocidos como PCR, que son, hoy por hoy, las pruebas más fiables siempre que se hagan entre los 7 y 10 primeros días de haber contraído el virus. La mayoría de los diagnósticos en España se han hecho con esta técnica, que tiene cierto grado de complejidad y precisa preparado para su realización.

Los test de antígenos detectan si la infección se encuentra activa, pero tienen un bajo grado de fiabilidad, por lo que no se están usando. De hecho este tipo de test fue el que el Gobierno tuvo que devolver por considerarse defectuosos o fraudulentos.

Finalmente, están los test de anticuerpos, entre los que se incluyen los conocidos como test rápidos y los automáticos, que no se están haciendo aún pero que van a comenzar a hacerse en un futuro inmediato.

¿En qué se diferencian PCR y test rápidos?

Los PCR detectan un componente del virus (ARN) en la persona infectada y los rápidos localizan anticuerpos generados por el organismo frente al virus.

¿Cuáles son los pros y los contras?

La PCR resulta muy útil en los primeros días de la infección y los test rápidos a partir de 7-15 días, y los resultados pueden tenerse entre una y cuatro horas después de hacerse la prueba. Pero a partir de las dos semanas pierden eficacia. Los test rápidos tienen como ventaja su inmediatez (el resultado se obtiene en apenas un cuarto de hora), aunque cuando hay que hacer pruebas a mucha población pierden esa rapidez, puesto que deben hacerse uno a uno. Su funcionamiento es similar a las pruebas de embarazo.

Por ello, la mejor opción serían los test automáticos, también de anticuerpos y en los que pueden emplearse dos técnicas distintas, que tienen mayor facilidad para ejecutarse y son más rápidos a la larga, ya que pueden llegar a hacerse unos 200 a la hora.

¿Cuáles se consideran mejores?

La mejor técnica por sensibilidad es la PCR si se hace en los 7-10 primeros días, ya que a partir de entonces va disminuyendo con el tiempo. Los test rápidos tienen el problema de que no tienen alta sensibilidad si no se utilizan a partir de los 7-15 días, de forma que no se detecta la enfermedad en pacientes que la tienen.

¿Qué pruebas se hacen en el estudio de prevalencia?

En el estudio que está realizando el Gobierno se están haciendo test de anticuerpos y tiene dos partes: a la persona seleccionada le hace un test rápido, pero como la sensibilidad de este no es muy buena, se toman también muestras de sangre, que se envían al hospital. De ellas se separa el suero y en el laboratorio, al que llegan esas pruebas, se hace un estudio con un test automático.