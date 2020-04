Coronavirus en Córdoba: Habitación 306

Ricardo Rivas Pacheco, de 76 años, y Carmen Ruiz Artacho, de 75, habían hecho muchas cosas juntos antes, pero nunca estar ingresados para pasar una enfermedad como el coronavirus. A su extensa biografía amorosa, que amontona 51 años más 7 de noviazgo -- «fuimos novios de los antiguos», puntualiza Ricardo--, pueden sumar ahora una nueva muesca que se ha grabado a fuego en la habitación 306 del hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ambos han estado medio mes ingresados por culpa del covid19.

El primero en ser hospitalizado fue Ricardo, que precisamente acudió al hospital porque Carmen se encontraba muy mala. «Fuimos por ella y me quedé yo», explica, ya que a Carmen la radiografía no le detectó la neumonía en ciernes, pero a él le hicieron la prueba del covid19 y dio positivo. «Yo me quedé y a Carmen se la llevó nuestra hija a casa», comenta Ricardo, que de este modo estuvo solo dos días en el hospital. Al tercero, su mujer tuvo que volver de nuevo a Urgencias porque se encontraba cada vez peor. «Me puse muy mala, bueno, peor, y me llevó mi hija. Esa segunda vez ya me vieron que tenía neumonía y me dejaron hospitalizada, menos mal que con él y hasta tomando los mismos medicamentos», relata Carmen, quien no tiene quejas, al menos públicas, de su compañero de habitación. «Son ya muchos años juntos», dice a modo de justificación y recordando cómo se conocieron en Alcolea en los años 60.

A esta historia hay que añadir un daño colateral, que ha sufrido Adrián, uno de los cinco nietos de Ricardo y Carmen. El chico, que tiene 19 años, se fue a vivir con su abuela para que no se quedara sola cuando su abuelo fue ingresado. Aunque ha tenido algunos síntomas se encuentra bien, pero debe estar en cuarentena por si las moscas. «Ahora, de hecho, estamos aquí los tres y no vemos a nadie porque no podemos y todavía no estamos enteros del todo», apunta Ricardo, que está deseando volver a poder hacer su gimnasia diaria en la sala de barrio de Fátima con su amigo Lito.

De su paso por Reina Sofía, estos cordobeses no tienen si no buenas palabras y elogios para los profesionales de la sanidad pública. «Los sanitarios se han portado no del 10, si no del 12 o del 15», dice sinceramente agradecido Ricardo y asiente Carmen. «Estamos muy contentos con todos, porque todos se han portado de maravilla y gracias a dios no hemos tenido que ir a la UCI. De la habitación nos vinimos para casa», cuenta Carmen, que asegura no haber tenido miedo durante este tiempo porque es «muy positiva». «Ya hemos pasado por otros trances gordos y yo digo como el otro, cuando me llegue la hora...» Su marido, por el contrario, sí pensó que había llegado el momento, «sobre todo los días en que estuve solo».

No saben a ciencia cierta cómo se contagiaron, aunque sospechan que pudo ocurrir en un viaje que hicieron a Benidorm antes del confinamiento. «Fuimos con el Inserso, pero que sepamos el resto de los compañeros no lo ha cogido», explica Ricardo. Lo más curioso de todo, explican casi a modo de acertijo, es que «de Reina Sofía nos fuimos como no entramos: llorando cuando nos dieron el alta. Eso sí que fue emocionante, nos hicieron un pasillo y salimos entre palmas, las que ellos nos daban a nosotros y nosotros a ellos», recuerda Ricardo. Para despedirse, Carmen quiere transmitir a todos los cordobeses un mensaje de esperanza: «Le digo a todo el mundo que tenga mucha fe, que confíen en los médicos y en dios. A mi me ha funcionado», concluye.