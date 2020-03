Coronavirus en Córdoba: un guardia civil de la Ciudad de la Justicia da positivo

Un agente de la Guardia Civil que presta sus servicios en la Ciudad de la Justicia de Córdoba ha dado positivo en coronavirus. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, el agente se sintió mal ayer miércoles y al requerir los servicios médicos, éstos confirmaron el positivo en el virus, motivo por el que se han tomado todas las medidas de seguridad previstas.

Entre ellas, según las mismas fuentes, lo primero que se ha hecho es aislar también a los dos compañeros que trabajan con el agente infectado que, al parecer, prestaba labores administrativas y no tenía prácticamente contacto con el público que accede a la Ciudad de la Justicia. Las mismas fuentes indican que junto al aislamiento, también se va a proceder a la desinfección de los espacios donde esta agente prestaba sus servicios.

Esta incidencia hará que los servicios esenciales que se habían establecido, se hayan visto ajustados un poco más, pero sin que repercuta en el desarrollo de las prestaciones, que son mínimas, que requiere la Ciudad de la Justicia en estos días.

Los sindicatos de Justicia no han tardado en reaccionar. Así, desde CSIF Córdoba se pide a la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local el cese de la actividad no urgente en la Ciudad de la Justicia. El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, señala que “con esta medida pretendemos evitar el presumible aumento de casos que puede producirse, pues no se puede olvidar que, aún siendo administrativo el Guardia Civil contagiado, el mismo forma parte de la seguridad de la Ciudad de la Justicia con previsible movilidad por todas las zonas comunes".

Este dirigente sindical se queja de que "los órganos judiciales de Córdoba y provincia no cuentan con guantes o mascarillas para los trabajadores con el objetivo de que puedan realizar el servicio mínimo o de guardia con unas adecuadas garantías de seguridad, un material que ha sido adquirido por cada funcionario a su costa". El sindicato resalta la gran inquietud que ha originado entre la plantilla la noticia del positivo del agente de la Guardia Civil, por lo que considera que debe paralizarse el desempeño de tareas ordinarias presenciales como las que se vienen desarrollando en algunos órganos durante esta semana, cesando toda la actividad judicial no urgente en la provincia.

Sobre el mismo asunto, el Sindicado Profesional de Justicia -SPJ-USO- ha señalado que "reprocha a la Administración la vergonzosa carencia de los mínimos medios materiales básicos para dar cumplimiento al protocolo de actuación frente al Coronavirus dirigido al personal trabajador de las sedes judiciales y fiscales en la comunidad autónoma de Andalucía".

El secretario general de SPJ-USO en Cordoba, Domingo Castillo, indica que no pocas sedes judiciales,añade el sindicato, de la comunidad autónoma ponen de manifiesto "la absoluta carencia, no ya de las consabidas mascarillas, sino del material indispensable a niveles de higiene básica como puede ser, sin ir más lejos, sin ni siquiera rozar la barrera de lo pretencioso, el jabón, un elemento mínimo para la generalizada y escueta recomendación del lavado de manos que recomienda la Consejería y que en multitud de sedes judiciales, brillar, lo que es brillar, más bien brilla por su ausencia. Del mismo modo, se reclaman desde otros partidos judiciales, material mínimo, básico e imprescindible para el simple secado de manos".

En lo que se refiere a Córdoba, tras conocerse el positivo del agente del instituto armado, indica el sindicato que "de forma inmediata exigimos a la Gerencia del Edificio que procediera a su desinsectación de todo el edificio con las frecuencias recomendadas". Añade la organización sindical que "hoy, 19 de marzo a las 11,00 horas aproximadamente, hemos visitado el Juzgado de Guardia y el edificio de la Ciudad de la Justicia y hemos comprobado que se está desinsectando por parte de la Gerencia de ésta. No obstante, la Junta de Andalucía continua sin decidirse en cerrar, como hemos solicitado, todas las sedes judiciales y fiscales de Andalucía, salvo los servicios esenciales como los servicios de guardia y que el resto de personal se quede en casa y, algunos, el mínimo indispensable, en disponibilidad".

Por todo ello, desde SPJ-USO, reclaman a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía "el urgente y necesario abastecimiento del material necesario para cubrir no sólo las recomendaciones del citado protocolo sino las mínimas condiciones de higiene dignas para desarrollar la jornada laboral en la totalidad de las sedes judiciales de la comunidad autónoma".