Grande-Marlaska: en el último Real Decreto "no hay ninguna duda, ninguna moratoria"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido subrayar en rueda de prensa este lunes que uno de los objetivos del último Real Decreto Ley, que regula más restricciones en la movilidad y los permisos retribuidos recuperables en la actividad no esencial, es asegurar el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de bienes.

"No va haber ningún problema de abastecimiento, no necesitan ustedes acumular", ha dicho en el palacio de La Moncloa, en una comparecencia en la que ha defendido la última iniciativa legislativa del Ejecutivo: "No hay ninguna duda, ninguna moratoria", ha asegurado, y ha añadido: "Cuestión distinta es que ese Real Decreto establece que este lunes los trabajadores imprescindibles podrán tomar las medidas necesarias para implementar esta medida extraordinaria".

MENOS TRASLADOS

Para el titular de Interior, la medida del Gobierno ya ha tenido un efecto positivo en la lucha contra el contagio: "Se está reduciendo de una forma sensible la movilidad en las entradas a las grandes ciudades", ha asegurado.

Y para apoyar su aseveración ha hecho pública una cifra de reducción de los traslados de los ciudadanos: un 34 por ciento menos que el pasado lunes en pleno estado de alarma- en la ciudad de Madrid. "La sociedad sigue manifestando su carácter de responsabilidad y solidaridad", ha comentado.

"El objetivo del Real Decreto Ley no es otro que reducir la movilidad", ha recordado Grande-Marlaska. Y esa movilidad había bajado en un 70 % en días laborables, y los fines de semana hasta un 80%. "Hemos posibilitado que los contagios hayan disminuido de forma considerable", ha aseverado.

PROTECCIÓN DE LOS AGENTES

A preguntas de distintos medios sobre el preparto de material y la posibilidad de que algún sindicato policial interponga una denuncia por homicidio imprudente contra Interior, el ministro ha asegurado que policías y guardias civiles han contado con "el material necesario y preciso para el desempeño de su función", si bien ha reconocido "un plus de riesgo" en el trabajo de las fuerzas bajo su mando.

Como "consecuencia de las necesidades y dispositivos que tenemos", el ministro ha anunciado para este mismo lunes el inicio de las patrullas conjuntas entre policías, guardias civiles y soldados del Ejército, según disponga una reunión del centro de coordinación de la seguridad en la epidemia.