El Govern avisa a Sánchez de que le hará "responsable" de un posible brote si relaja el confinamiento

El Govern ha cargado con dureza este sábado contra el Ejecutivo central por relajar las medidas de confinamiento al ordenar que se retome la actividad de los sectores no esenciales que obligará a miles de empleados a trasladarse a sus puestos de trabajo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, limitó la movilidad del 30 de marzo al 9 de abril con una medida que ahora ha decidido no alargar más, y el Govern ha avisado de que le hará responsable de un posible brote de contagios por coronavirus en Cataluña.

La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, ha acusado al Gobierno de "centralizar competencias y sacudir responsabilidades" en una rueda de prensa telemática, y ha defendido que "muchos expertos, epidemiólogos, médicos" piden prorrogar el confinamiento total. En esta dirección, ha pedido el informe del comité de expertos que asesora al Gobierno para argumentar su decisión.

Budó también ha reclamado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, conocer las medidas necesarias de protección para que los trabajadores se muevan con protección "para garantizar que no hay un brote de la pandemia". "Corremos el riesgo de que todo el sacrificio que hemos hecho sirva de poco", ha alertado la portavoz. Y ha remachado que "si con estas medidas hay un brote, los responsables de este posible brote serán los que toman las decisiones sin tener en cuenta la opinión de los expertos".

La consejera de Presidencia ha negado que sus exigencias respondan a partidismos ni a "unas instituciones contra otras", sino que "no hay una actividad inmunitaria suficientemente elevada" porque el porcentaje de personas que han sufrido la enfermedad es bajo. "No hay un desconfinamiento con garantías, no se pueden hacer aún pruebas a toda la población", ha apostillado.

Asimismo, ha hurgado en que el Gobierno "decreta el confinamiento sin decir cómo lo hará" porque según el Govern no ha informado de las nuevas medidas de restricción y protección sanitaria, y "ha hecho un cambio en el real decreto en el que exime de responsabilidad al Gobierno en caso de nuevos contagios del covid-19 después de levantar el confinamiento y traslada al responsabilidad a las empresas y autónomos".

Reparto de mascarillas

Sobre el reparto de mascarillas anunciado por el Gobierno, Budó ha asegurado que Protección Civil se encargará de la distribución, pero ha criticado que "ni el Ministerio de Transportes ni la Delegación del Gobierno" se haya puesto en contacto con la Generalitat para organizar esta operación. "Reclamamos al Estado que sea riguroso y responsable", ha espetado.