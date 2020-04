Coronavirus: Francia planea alargar el confinamiento más allá del 10 de mayo

Emmanuel Macron planea alargar el confinamiento hasta al menos después del 10 de mayo, fecha barajada en España por Pedro Sánchez, según varias fuentes próximas al presidente francés. La medida la podría anunciar este lunes durante su discurso televisado.

El Palacio del Elíseo no ha querido hacer ningún comentario sobre el artículo de 'Le Journal du Dimanche' que evoca un encierro que puede continuar hasta finales de mayo, y la reapertura de las escuelas en septiembre.

Para su cuarto discurso desde el comienzo de la crisis del coronavirus, también se espera que el presidente proponga sus planes para reiniciar el país después del encierro.

Según fuentes próximas al presidente, Macron "debería fijar una fecha de finalización del encierro en mayo, al menos después del puente de los días 8 al 10. Una fecha lo suficientemente distante como para comprender que entonces podemos empezar un comienzo de desconfinamiento parcial, pero extremadamente progresivo". A la vez, debería optar por una fecha límite "lo suficientemente lejos como para que la gente entienda el esfuerzo que queda por hacer, pero lo suficientemente cerca como para esbozar la Francia de después".

Reapertura de los colegios

El regreso a la normalidad no será inmediato, ni está prevista una rápida reapertura de tiendas y escuelas, aunque todavía no se ha decidido que los escolares no tengan que volver a los centros hasta septiembre, según las mismas fuentes.

En el discurso de este lunes, Macron también podría detallar con mayor precisión sus planes para "el día después", en particular las nuevas prioridades para el resto de su quinquenio. El presidente pospuso su discurso al lunes para tomarse tiempo para realizar consultas generales sobre el estado de la pandemia con médicos, funcionarios electos, asociaciones y homólogos europeos.

Hasta este sábado, un total de 13.832 personas han muerto en Francia por coronavirus.