Fepamic cierra temporalmente sus cuatro unidades de día por el incremento de casos en esos municipios

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic) ha decidido cerrar las cuatro unidades de día que tiene en la provincia al haberse incrementado el caso de contagios tanto en Córdoba, como en Lucena y Fernán Núñez. Este cierre no está decretado porque se haya declarado ningún caso positivo entre usuarios de las instalaciones, si no como respuesta a la normativa aprobada por la Junta de Andalucía que aconsejaba cerrar las unidades de día siempre que el porcentaje de casos acumulados en el municipio sobrepasase una tasa determinada (en concreto, ese porcentaje, que no debe superar el 70%, se calcula multiplicando el número de casos por 100.000 y dividiéndolo por el número de habitantes de la localidad).

En principio el cierre de las cuatro unidades de día de Fepamic (la de mayores de la capital se cerró la semana pasada, esa sí, al declararse dos casos positivos ente sus usuarios) se hará para los próximos 15 días, cuando volverán a calcularse los porcentajes y ver cómo está entonces la situación. La dirección de Fepamic comunicará a los familiares y usuarios la decisión de su cierre cautelar entre hoy y mañana para que puedan organizarse y se procederá al cierre a partir del lunes.

Durante el confinamiento Fepamic también se vio obligada al cierre de sus instalaciones que abrieron sus puertas tras meses el 1 de julio. Para afrontar lanueva normalidad, Fepamic reorganizó las salas de atención a sus usuarios para guardar la distancia de seguridad y no superar el aforo permitido en sus cuatro unidades de estancia diurna (tres para personas con discapacidad en Córdoba, Lucena y Fernán Núñez y el centro de mayores Azahara). También se formarán grupos de usuarios para la utilización de estas salas y la asistencia a talleres, cada grupo será atendido preferentemente por los mismos trabajadores. Asimismo, se reestructuraron los turnos de desayuno y almuerzo.