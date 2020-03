Felipe y Letizia y la monarquía inglesa, 'simpsonizados' contra el coronavirus

La declaración de la OMS del coronavirus, Covid-19, como pandemia ha supuesto un antes y un después a nivel mundial. España es uno de los países europeos con más casos, y hasta los propios Reyes se han realizado el test -que ha arrojado un resultado de negativo-, después de que la reina Letizia estuviera el pasado 6 de marzo en la reunión de trabajo anual de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), en la que coincidió con la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha dado positivo en coronavirus.

El reputado y conocido artista pop y activista Alexsandro Palombo ha publicado en Instagram una nueva serie con la monarquía inglesa y la española, con mascarillas, y llamando a la responsabilidad de todos para mantener unas normas de higiene para evitar nuevos casos.

Palombo, que el año pasado ya firmó una serie dedicada a Meghan Markle, ahora también ha simpsonizado a Felipe y Letizia, a la reina Isabel II, al príncipe Guillermo, Kate Middleton, como a los duques de Sussex, así como a los Simpson: Bart, Lisa, Maggie, Homer incluidos los abuelos Mona y Abraham.

#StayHome

El artista, con sede en Milán, contribuye así a crear conciencia sobre la propagación del coronavirus que ahora es una pandemia mundial, como ha comentado en declaraciones a Europa Press.

Palombo explicaba muy seriamente: "Estos son día dramáticos aquí en Milán e Italia. Esto no es una gripe. No hay terapia, no hay vacuna, por favor #StayHome (quédate en casa) para ayudar a prevenir la propagación del virus".