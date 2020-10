Fapa Agora: «Cuando las familias no tienen información, saltan las alarmas»

Un mes después del comienzo del curso escolar todavía son muchas las familias que desorientadas ante posibles casos de contagio en los centros educativos de sus hijos y el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos FAPA Ágora, Francisco Mora, atribuye esta situación a la falta de información en los colegios.

De este modo, explica que el protocolo de actuación ante el covid-19 en estas instalaciones «debería haber sido adoptado con la participación de las familias», pero «en muchos centros no se ha hecho así y no tienen ese conocimiento». Mora destaca que «es cierto que venimos demandando información», porque si bien existen centros que han realizado el plan y lo han trasladado a los padres, «en muchos centros ese protocolo no lo han llevado a las familias. Es más, los hay que no lo facilitan cuando es solicitado. Hay desinformación y cuando esta falta, saltan las alarmas», asegura.

Mora recuerda que el citado plan «te dice que una vez que haya un positivo, hay una enfermera de enlace que es la que tiene que gestionar el protocolo y quien le va a ir diciendo al centro lo que tiene que hacer. El centro comunica a las familias lo que le está diciendo la enfermera de enlace. Si eso no se cuenta, están desorientadas. No saben qué tienen que hacer». Una de las dudas más frecuentes es la conveniencia, o no, de realizar la prueba de diagnóstico del coronavirus a los alumnos y el presidente de FAPA Ágora hace hincapié en que es la enfermera quien determina esa necesidad, dependiendo de casa caso y de si han existido contactos estrechos. También será está profesional quien determine cuándo se regresa a clase.

Vigilancia policial

Otra aspecto llamativo para las familias ha sido que en algún colegio no han pedido que se aísle al alumno afectado por el cierre de un aula, por lo que ésta decisión ha pasado a depender del criterio de los padres. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Córdoba han precisado a este periódico que, por el momento, ni la Policía Nacional ni la Policía Local han suscrito el protocolo de confidencialidad necesario para controlar a las personas que deberían permanecer en casa a causa de la pandemia, aunque esta labor sí se está realizando en algunos municipios (dando lugar a sanciones) a los que Salud remite datos de esos ciudadanos para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.