Familias en ámbito familiar

Dices tú. Ser político no es tan fácil, que también pasan muy malos ratos las criaturas. Fíjate tú el otro día, con la que está cayendo, la que se ha liado con el consejero de Salud, el cordobés Jesús Aguirre, tras explicar las nuevas medidas sanitarias que la Junta de Andalucía ha ordenado para frenar la expansión del coronavirus. ¿Qué dices, que no lo entendiste? Pues bien claro lo dijo. Aquí la literalidad: «Lo que estamos intentando evitar es que se me acumulen o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a proponer una restricción que la propondremos que será seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar dentro de lo que es la propia actividad familiar». Como el agua, vaya, no entiendo cómo le han sacado al hombre hasta memes. Qué exageración.

Desde luego que el covid está convirtiendo en una verdadera yincana la vida de la gente, sean familias en el ámbito familiar o familias en mitad de la vía pública. Pase que si usted es aficionado taurino y ha querido ir a ver a Morante con décimas de fiebre tenga que hacerse una PCR a las puertas del Coso de los Califas; pase que si lo que le apetecía era visitar los patios del Alcázar Viejo tuvo que ser sensorizado --¿gustará la sensación?-- antes de entrar al recinto; pase que, aunque ya habíamos comprado los caramelos y encargado las luces y el All i want for christmas is you de Mariah Carey, se tengan que suspender el espectáculo navideño de Cruz Conde y hasta la Cabalgata de Reyes porque no habría policías locales --por cierto, de nuevo cabreados con los atrasos en el cobro de sus festivos-- para ordenar la multitud. Pase todo eso y pelillos a la mar. Pero lo que se hace cuesta arriba es ir a la Feria del Jamón de Villanueva sin catar y en streaming. Eso más que yincana es directamente mala leche del covid, figúrese lo que es estar viendo por ordenador un jamón DOP de los Pedroches, con sus chorreras incorporadas, mientras un señor corta magníficas lonchas y sin catarlo. ¡Vacuna ya!

Por cierto, la suspensión del espectáculo navideño en Cruz Conde puede traer como contrapartida (aunque IU advierte que no da tiempo) una mejora sustancial de la iluminación de esta calle. Se trataría de dar respuesta a una demanda que movilizó a los comerciantes contra el gobierno de Ambrosio, pero que no habían vuelto a protestar, qué curioso, pese a seguir teniendo los mismos lux que les puso la entonces concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi: 9. Ahora, les recomendamos desde ya que vayan comprándose gafas de sol para pasear por la noche por el que puede convertirse en el mismísimo Strip de Las Vegas, gracias a los 45 lux que les va a colocar David Dorado. Eso sí que va a ser un espectáculo.

Mientras las familias tratan de ordenarse en el ámbito familiar (no hay policías para la Cabalgata, figúrate Para ir casa por casa contando unidades de millar), en el ámbito municipal, los munícipes tratan de hacer lo propio pero no lo consiguen. Esta semana hemos tenido un surtido variado de noticias frescas, que han ido desde la reanudación de las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, hasta el anuncio de que se van a externalizar 7 espectáculos 7 del Festival de la Guitarra, pasando por la confirmación de que el Gobierno central atenderá la petición de los alcaldes rebeldes (Bellido incluido) y liberará a los ayuntamientos de las ataduras de la regla de gasto.

A cuenta de eso, el equipo de gobierno podrá invertir 17 millones de los ahorros locales y para ello quiere reunir a la oposición y a los agentes sociales y entre todos --¡horror!-- acordar en qué se gastan el dinero. Además de esas reuniones, PP y Cs tienen pendiente negociar las ordenanzas fiscales con el partido que se las apoyó en 2019, o sea con Vox, pero nos da la sensación de que Salvador Fuentes está procrastinando. O bien no sabe cómo meterle mano a la rebaja que le piden los de Abascal o bien prefiere prorrogar los impuestos, lo que le permitirá recaudar más y encima quedar mejor. La cosa va de que hay dinero, pero hay que concretar en qué se quiere gastar. La de jamones de los Pedroches que compraba yo.