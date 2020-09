Los estudiantes se quejan de que la reducción de trenes a Rabanales impide los aforos de seguridad

Los estudiantes del campus de Rabanales se quejan de que la reducción de trenes de ida y vuelta al complejo universitario obliga a coger autobuses en los que, debido a la aglomeración de gente, resulta difícil mantener la distancia de seguridad prevista en los protocolos sanitarios y de seguridad por el covid. El presidente del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, Marcos Jiménez, explica que el horariode trenes se ha reducido bastante pero “el precio del billete y el bono se ha mantenido, cuando hay menos oferta”.

Los estudiantes han expuesto su queja en twitter, mostrando un autobús lleno de estudiantes en hora punta, algo que va a ser peor la semana que viene, cuando comienzan más clases presenciales.

"Sabéis que pasa cuando @Renfe no coloca ningún tren para volver a Rabanales entre las 15:56 y las 19:11? Que TODOS los estudiantes que necesitan volver a casa y no disponen de coche tienen que subirse en un bus de @aucorsa donde no parece controlarse el aforo", dice el Consejo de Estudiantes de Ciencias en Twitter.

“Si entras a las 8, todo el mundo coge el tren de las 7.40, y somos cuatro facultades, porque el anterior es a las 6.53 y no vas a llegar una hora antes con todo cerrado”, señala Marcos Jiménez.

En cuanto a la reducción de líneas, comenta que por la mañana, hasta las 14.30 horas, hay 9 trenes para llegar al campus, cuando el año pasado había 11; y por la tarde, de ida, solo hay cuatro trenes cuando antes había 8. Para volver del campus a Córdoba, antes había 20 en total de ida y vuelta y ahora solo 11. Reconoce Marcos Jiménez que “la UCO ha puesto bastante de su parte”, ya que a principios de septiembre “Renfe redujo los trenes muchísimo y quitó los de la tarde, hablamos con la vicerrectora Carmen Balbuena, que intercedió, y volvieron los trenes por la tarde”.

Desde la Universidad se informa que este asunto escapa de sus competencias y que Renfe ha limitado sus servicios a nivel nacional a causa de la pandemia, pero entiende la preocupación de los estudiantes.