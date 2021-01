La pandemia nos ha cambiado la vida, pero no hasta el punto de modificar costumbres como los horarios de comidas y cenas. Ahora que las restricciones derivadas del empeoramiento de la pandemia tras las fiestas navideñas vuelven a cerrar la hostelería a las 18.00 horas, algunos restauradores cordobeses hacen balance de estos meses de cenas tempranas debido al toque de queda a las 23.00 horas, y todos mantienen la opinión de que «estamos lejos de europeizarnos», por lo que muchos han optado por no abrir sus establecimientos por las noches, como es el caso de Perico Ortega, dueño de los restaurantes ReComiendo y Matraca Bistró. «Para nosotros ha sido inútil cien por cien», dice Ortega, al que evidentemente no afecta la nueva restricción horaria que comienza hoy y que ha hecho de este pasado fin de semana el último, por ahora, en el que se ha podido salir a cenar.

«Somos mediterráneos, es imposible que cenemos a las ocho de la tarde», subraya Ortega, que piensa que si se hubiera dado media hora más de margen «se hubieran podido mantener mucho mejor las cenas». Por otro lado, en el restaurante de Ortega «lo que se ofrece es una experiencia gastronómica que dura de dos horas y media a tres, con lo cual hubiéramos acabado forzando a los clientes a que se fueran sin recibir el servicio que queremos dar».

Esta situación ha obligado a Ortega, igual que a otros muchos restauradores, a prescindir de algunos trabajadores. Es el caso de Rafael Carrillo, dueño del restaurante El Churrasco, que asegura que «desde que nos dejaron abrir por las noches lo que hemos hecho es cubrir gastos». Pese a todo, Carrillo asegura que «ha habido algo de movimiento» gracias a la movilidad entre provincias y al hecho de que «muchos restaurantes hayan decidido no abrir por las noches», pero confiesa que durante estos días ha habido ocasiones en las que también se ha planteado el cierre.

Acostumbrados a cambios

Ante la nueva situación horaria, este restaurador no se siente afectado. «Cerrado no tengo el gasto de personal y abierto es una lotería», subraya Carrillo, que asegura que si se elimina el movimiento entre provincias «las noches mueren del todo y más con el toque de queda a las 22.00 horas». Resignado, el dueño de El Churrasco asegura que trabajadores y propietarios ya están «acostumbrados» a estos constantes cambios en sus negocios. Quien también ha mantenido sus establecimientos abiertos por la noche hasta el último día ha sido Alberto Rosales, dueño de los restaurantes La Viuda, Puerta Sevilla y La Posada del Caballo Andaluz, aunque no está muy contento con el resultado. «Es un horario al que no está acostumbrada la gente», subraya Rosales, que también lamenta que «el tiempo no ha acompañado, ya que ha hecho mucho frío y eso no invita a salir», por lo que este nuevo cambio de horario no le supone un problema, reclamando, como Ortega, que con solo media hora más de margen «las cenas hubieran sido diferentes».

Pese a todo, este restaurador considera que hay que respetar las normas porque «estamos hablando de salud, pero sí echo de menos un apoyo institucional» que quizá no obligaría a prescindir de algunos de sus trabajadores, sobre todo después de una campaña navideña en la que los resultados económicos han sido un 50% menos que el año pasado. Aún así, «tal y como está el sector, nos sentimos agradecidos», concluye Rosales. Por su parte, Pedro Villera, uno de los responsables del restaurante El Envero, que ha tomado la decisión de no abrir por la noche, asegura que «nuestro servicio se caracteriza por ser pausado, que el cliente disfrute de nuestra comida», algo difícil «con tan poco margen horario, que nos obligaría a ser apresurados, y la calidad es lo primero para nosotros».