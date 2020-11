España tendrá 20 millones de dosis de la vacuna Pzifer a principios del 2021

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, considera que la noticia que ha abierto un rayo de esperanza en la lucha contra la pandemia, debido a que una de las vacunas más avanzadas, la desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, en principio es «eficaz en un 90%», es un «paso importante, prometedor y relevante». A su vez, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, asegura que si hasta ahora había la «esperanza» de una vacuna contra el covid, el anuncio del consorcio trae consigo la «certeza» de que habrá un antídoto y su desarrollo llegará «muy pronto».

A este respecto, el Gobierno español espera que la UE cierre un contrato con BioNTech/Pfizer y otras compañías para la distribución de viales contra el coronavirus «esta semana o la semana próxima» y a partir de ahí calcula que España, en función de su población, recibirá a 20 millones de dosis del antígeno de Pfizer, a partir del 2021. Como hacen falta dos pinchazos, el Ejecutivo prevé que la primera entrega servirá para «inmunizar a unos 10 millones de personas». «Si todo va como está previsto […] a principios de enero con esta y quizá con otras vacunas empezará una fase de vacunación y calculamos que en mayo habrá un porcentaje suficiente relevante de la población española y europea vacunada», precisó ayer Illa en una entrevista en TVE.

Según el vaticinio del ministro, si nada se tuerce, será a partir de mayo cuando la pandemia «entre en un estadio distinto», de ahí que el Gobierno haya previsto esa fecha para que decaiga el estado de alarma. La incertidumbre sobre cuándo habrá una vacuna ampliamente disponible es más elevada debido a la ambigüedad del Gobierno de Trump. Illa explicó además que, aunque no se «descarta» obligar a la ciudadanía a vacunarse, espera que no haya que llegar a este extremo porque la sociedad responda en «términos favorables» a la campaña de vacunación, igual que sucedía este año con la de la gripe, que ha registrado entre un 30% y un 40% de incremento respecto de los registros del 2019. «Vamos a ser claros y contundentes con la gente que dice mentiras y que juega a la anticiencia, no lo vamos a tolerar», avisó respecto al movimiento antivacunas.

Los antígenos que sean autorizados por la agencia europea del medicamento se distribuirán gratuitamente en los centros de salud y los colectivos que en primer lugar se vacunen serán los que decida el grupo de expertos conformado hace semanas por el Gobierno, las comunidades autónomas y las sociedades científicas. «Aquí nos vamos a guiar por lo que nos digan los expertos, pero la información que recibo de ese grupo es que se empezará por los grupos más vulnerables», como son las personas mayores, los colectivos con más predisposición a sufrir covid de forma severa y los profesionales sanitarios. A su vez, Duque, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, precisó que, aunque la vacuna de Pfizer trae consigo una «gran esperanza», no se detendrán la docena de vacunas experimentales españolas, que están en fases más iniciales, debido a que aún hay «incertidumbres», como cuánto durará la inmunidad, por lo que los ensayos españoles, que usan otras técnicas, «aportarían algo diferente».

Además, la Comisión Europea ha entablado negociaciones con otras empresas, como CureVac y Moderna, mientras que ya ha firmado contratos con tres farmacéuticas.