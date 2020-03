Una enfermera y una médica en cuarentena tras atender al segundo caso de coronavirus de Córdoba

Dos sanitarios del Hospital Universitario Reina Sofía que ayer atendieron al hombre de 70 años que se ha convertido en el segundo caso positivo de esta enfermedad en Córdoba están cumpliendo cuarentena. Se trata de la enfermera de Urgencias que lo asistió a su llegada al centro hospitalario, durante la mañana de este pasado martes, y que tiene febrícula, y de la neumóloga que lo atendió en planta, una vez que quedó ingresado y que ha sido también derivada a casa por tener “síntomas catarrales”, según fuentes sanitarias consultadas por Diario CÓRDOBA.

La llegada de este hombre al centro hospitalario se produjo ayer durante la mañana. Según ha confirmado Diario CÓRDOBA de fuentes sanitaria, el hombre llegó por su propio pie y se aquejaba de dolores articulares, tenía fiebre y otros síntomas similares a los de la gripe. Se trata de un ciudadano cordobés que venía de Gerona y que no había viajado a China ni Italia recientemente. Aseguró a quienes lo atendieron que se había alojado en un hotel en la ciudad catalana. A su llegada, no se activó el protocolo por coronavirus, porque no se consideró potencial sospechoso al no provenir de zonas de riesgo y no fue hasta que quedó ingresado por la tarde cuando se confirmó que estaba contagiado.

Otro personal sanitario también atendió al paciente, pero mantienen su actividad asistencial al estar asintomáticos. En el caso del médico que lo asistió en Urgencias, se ha decidido hacerle un seguimiento telefónico durante los próximos 14 días al no sentir ningún síntoma.