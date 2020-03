Coronavirus en Córdoba: las empresas del sector del frío en Lucena toman medidas

La Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración y Climatización (AFAR) lanza un comunicado en el que señala sumarse a la lista de empresas de toda España que están viéndose afectadas por la situación creada por el covid-19. Apuntan que, con antelación a la declaración del estado de alarma, «se iniciaron los protocolos de actuación, en primer lugar, y en defensa de los trabajadores, para prevenir el posible contagio». Para ello se envió a sus hogares a los segmentos de población más vulnerables, embarazadas, personas mayores, con antecedentes médicos de riesgo y trabajadores que debían cuidar de sus mayores. Se disminuyó la densidad de trabajadores en las distintas líneas y se envió a una parte importante de servicios no productivos directos a realizar sus tareas mediante el teletrabajo, amén de reducir, cuando no de eliminar, cualquier reunión no necesaria y evitar desplazamientos.

Las empresas asociadas de AFAR tratan de compaginar el debido cumplimiento de las actuaciones decretadas por el gobierno en términos de salud, higiene y medidas para evitar el contagio, así como el compromiso de velar por todos los trabajadores, con su responsabilidad de compromiso para con la sociedad. En estos momentos se está dando respuesta a los hospitales, tanto los actuales como los de campaña demandan necesitan de equipos, componentes y productos que la industria del frío y clima deben suministrar para asegurar su funcionamiento. El sector de la alimentación, desde la agricultura hasta la distribución, igualmente necesita equipos preparados para asegurar el volumen de alimentación necesaria ofrecida a la sociedad, así como el aseguramiento de la cadena de frío. AFAR, a través de sus asociados, participa junto con otras asociaciones y empresas en procesos colaborativos para ayudar al Estado a obtener aquellos productos de primera necesidad para luchar contra la pandemia del covid-19.