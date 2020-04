Coronavirus en Córdoba: Las empresas cordobesas hacen frente a los problemas para seguir exportando

Pudiera parecer que la actividad exportadora se habría paralizado ante las grandes limitaciones que existen en el mercado europea y con países que ahora mismo se asemejan más a desiertos económicos por la expansión de la pandemia de coronavirus, como ocurre con Italia, el principal destino de las ventas exteriores de la provincia de Córdoba. Pero no es así. Algunos sectores sí se han resentido de la crisis del covid-19, aunque también existen otros que se mantienen a un ritmo casi normal. Es lo que sucede con algunas de las empresas de la industria agroalimentaria que tenían mercados consolidados, como Aceitunas Torrent o Dcoop, aunque hay otras actividades como la joyería o el cobre que están sufriendo las medidas restrictivas del confinamiento general. A otras empresas que se encontraban creando mercados exteriores como Pharmex, la demanda de productos sanitarios relacionados con el coronavirus mantiene la empresa a una gran actividad.

Solo durante el pasado año fueron 1.976 empresas las que exportaron desde Córdoba por un volumen de 2.009 millones de euros. Italia, el país europeo que antes comenzó a sufrir la pandemia, es el principal destino de las ventas exteriores al representar el 17,6%; después siguen Francia (12,9%), Marruecos (11,9%), Portugal (11%) y EEUU (7,7%).

El coordinador del área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio, Rafael Reyes, asegura que la principal dificultad que existe es la «inseguridad» en las operaciones, tanto por el transporte como por las dudas que se plantearon sobre el cierre o no de los puertos. Sin embargo, al margen de esto, en la Cámara está a pleno rendimiento el servicio de emisión de certificados, aunque la entrega de la documentación, cuando no es digital, suele hacerse ahora a través de mensajería al no acudir el empresario a la sede la institución cameral.

Así, según explica Reyes, la Cámara suele tramitar una media de 25 certificados de origen o legalizaciones al día, el mismo número que se emiten en condiciones normales. El empresario también tiene la opción de recurrir a la plataforma digital para obtener la documentación y remitirla a la aduana.

Las empresas alimentarias son las que mantienen una mayor actividad. Hasta el confinamiento total y la paralización de las actividades no esenciales, eran secundadas por la industria del frío, que frenó su producción y tiene cerradas sus fábricas. Es lo que le sucedió también a la industria del cobre o a las de materiales de construcción. En el inicio de la crisis se mantenían las ventas exteriores de la joyería, pero al cerrar el comercio minorista y el turismo, se paralizaron también las ventas. Otras empresas especializadas en insumos agrícolas continúan aún abasteciendo a sus clientes internacionales. Hasta ayer, la Cámara emitió 401 documentos para alimentación, 42 para frío industrial, 34 para productos farmacéuticos, 24 para el cobre y 12 para empresas de fertilizantes.

El responsable de Comercio Exterior de la Cámara precisa que con la crisis del coronavirus se ha producido un cambio en los destinos a los que están dirigiendo los exportadores que aún siguen vendiendo. «El destino que es más claro por el tipo de certificado que estamos emitiendo es Oriente Medio. Por el momento ha habido poca afección del virus y se siguen demandando productos cordobeses. El mercado de China ha comenzado a reactivarse y Estados Unidos continúa comprando, aunque no sabemos hasta cuándo», precisa.

Desde el inicio de la crisis del coronavirus y hasta ayer, la Cámara ha emitido 563 documentos para facilitar las exportaciones (de los que 304 han sido certificados en origen), 233 visados, 6 certificados de libre venta y 9 legalizaciones consulares.