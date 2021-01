El empleo público se reactiva tras el impacto de la pandemia

El 2021 se presenta como el ejercicio en el que se retomarán numerosas iniciativas aplazadas en el último año por el impacto de la pandemia de coronavirus y el desarrollo de exámenes para acceder a un empleo público es una de esas actividades cuya reanudación se espera para los próximos meses. La oferta es tan amplia que en algunos casos las pruebas sí han podido efectuarse, dado que el número de candidatos era mucho menor, pero las convocatorias masivas han tenido que esperar debido a la urgencia de detener el avance del covid-19 y a la necesidad de garantizar las medidas de seguridad exigidas por esta crisis sanitaria.

En los próximos meses, docentes o administrativos, entre otras muchas categorías profesionales, tendrán la oportunidad de realizar sus exámenes para conseguir una plaza, aunque las fechas dependerán de la evolución de la pandemia. En este sentido, en el Instituto Alcántara su coordinadora de oposiciones, Emilia Madueño, cita a modo de ejemplo el caso de los exámenes para acceder a puestos de administrativo y auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía correspondientes a la oferta de empleo del 2018. Las pruebas estaban previstas para la primavera del año pasado, se reprogramaron para noviembre y ahora podrían realizarse en febrero. «La Junta está avisando de si se confirman las fechas unos 15 días antes, en función de la evolución de la pandemia», explica. Esta profesional señala que «la Administración que más interés suele generar» es la autonómica, «porque oferta empleo casi todos los años y la gente suele quedarse dentro de su comunidad».

Francisco Jurado, miembro de la junta de personal de la Administración General de la Junta por UGT, explica que en esta Administración están en marcha diferentes convocatorias de oposiciones correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2017 y 2018. En esta línea, detalla que «los procesos para personal funcionario se han realizado ya una gran mayoría», aunque en algunos casos los primeros exámenes estaban previstos para los meses de octubre, noviembre y diciembre, y fueron aplazados por el covid-19. «Desde el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), se adelantó un cronograma con la nueva reprogramación y las fechas previstas para la realización de dichos procesos, que iban desde el pasado 12 de diciembre hasta el próximo 21 de febrero», precisa.

Según señala Jurado, aún están pendientes de reprogramarse segundos y terceros ejercicios de otros procesos en curso. Además, confirma que, por el número de opositores afectados, «adquieren especial importancia los correspondientes al Cuerpo General Administrativo (76 plazas) y al Cuerpo de Auxiliares Administrativos (111), que superan la cifra de 46.000 opositores y que tienen como fecha prevista el 20 y 21 de febrero, respectivamente».

Este representante sindical avanza que «en los próximos años habrá numerosas plazas en las distintas ofertas de empleo públicas de la Junta de Andalucía y en el resto de administraciones, debido a que en los próximos diez años están previstas unas necesidades de personal de aproximadamente el 50%, debido a las jubilaciones que se van a producir del personal que nació en el baby boom».

Educación

A partir de junio del 2021, está previsto que se celebren las pruebas para cubrir 6.142 plazas de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria; de Formación Profesional; de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño, así como de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Los exámenes estaban fijados para junio del año pasado, pero se suspendieron por la pandemia. Juan Carlos Varo, responsable de Educación de UGT, asegura que «son unas oposiciones que hacen mucha falta» y que el número de puestos «nos parece, como siempre, insuficiente».

Acerca de este proceso selectivo, también recuerda que se ofrece por última vez la posibilidad de que los profesores de FP opositen teniendo como formación un ciclo superior. Así, aclara que a partir de la entrada en vigor de la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) tendrán que ser graduados, «pero hay un problema y es que no hay grados de despiece de motores o de peluquería, por ejemplo. Se pide que se les permita seguir trabajando como interinos y seguir opositando, porque es un derecho. No se le puede exigir un requisito que no pueden obtener», destaca.

Por su parte, Francisco Cobos, responsable de Educación Pública de CCOO, subraya que la convocatoria se ha realizado «gracias a la presión sindical» y precisa que en segundos idiomas (francés y alemán) la oferta es «absolutamente pobre». A esto añade que «no se ha publicado por ahora la convocatoria de Arte Dramático, esperamos que el problema técnico se pueda solucionar». Cobos reivindica la integración de los puestos covid en el sistema, porque «se ha demostrado que la educación funciona mucho mejor».

Salud

De otra parte, en el primer semestre de este año se espera que se convoquen las oposiciones para la sanidad andaluza, con un total de 12.802 plazas recogidas en las ofertas de los tres últimos años, de acuerdo con las cifras facilitadas por CCOO. Este sindicato apunta que es «una cifra totalmente insuficiente, puesto que la pérdida de puestos de trabajo en la última década solo en nuestra provincia asciende a unos 1.000. A pesar de haberse abierto nuevos centros, no se han creado las necesarias plazas ni se han cubierto todas las jubilaciones, lo que está llevando a una merma en nuestra sanidad pública».

Para CCOO es «inadmisible» la situación de los procesos de oferta pública de empleo del SAS que están en desarrollo (de los años 2016 y 2017, y de estabilización), y recuerda, entre otras ideas, que «aún hay, de las 119 categorías, 64 sin nombramientos y adjudicación de plazas. En 55 ya se ha publicado la adjudicación de plazas, pero debido a la pandemia la toma de posesión está paralizada».

El secretario de Salud de UGT, José Juan Fernández, hace hincapié, igualmente, en que este escenario les ha llevado a movilizarse desde noviembre. Respecto a las nuevas ofertas, asegura que «hay muchísimas personas esperando a acceder a un puesto en la sanidad andaluza». Este responsable sindical sostiene que «la pandemia ha puesto de relieve que hace falta más empleo estable y una política de recursos humanos más efectiva, porque estamos en una continua preocupación».

El Estado

El Gobierno regional aprobó el pasado diciembre una oferta de empleo público de la Administración General de la Junta con 2.506 plazas. En el caso de la Administración Pública Estatal, en octubre pasado se aprobó una oferta con 20.658 plazas. Desde CCOO recuerdan, asimismo, que están convocadas las oposiciones de Correos con 2.300 vacantes en España, «de las que calculamos que entre 35 y 40 serán para Córdoba».

Emilia Madueño estima que, dado que aún no se han convocado las pruebas de la oferta estatal referida más arriba, «el examen podría ser para el año que viene». En este sentido, junto a ella, una de las directoras del Instituto Alcántara, Pilar Alcántara, afirma que «necesitamos que sea así, porque la gente necesita trabajo».

Las locales

En el ámbito de las administraciones locales, los procesos son numerosos y la cifra de plazas suele ser mucho más reducida. A modo de ejemplo, cabe recordar que el Ayuntamiento de Córdoba aprobó el pasado septiembre su oferta pública de empleo para el 2021 con 168 plazas, aunque todavía no se ha convocado. Además, en diciembre se conoció que la Diputación de Córdoba convocaba 90 plazas en su oferta correspondiente al año pasado.

El responsable de Administración Local de CSIF, Enrique Luque, destaca que «hay muchísimos procesos selectivos» y, consultado por el impacto del covid-19, destaca entre otras ideas que, «más que preocupar los procesos aplazados, nos preocupa que se pierdan convocatorias que ya estaban aprobadas, porque hay un plazo de tres años para ejecutar el proceso de selección». En su opinión, «es necesario que se siga regenerando la plantilla en la Administración local, es la única garantía de prestar al ciudadano un servicio resolutivo y que se aleje del prejuicio de que todo funciona tarde y mal».