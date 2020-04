Milagrosa Gómez: "El diálogo social debe ser realidad, no una frase hecha"

-¿Qué es lo más positivo que extrae de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-Lo frágiles que somos y la necesidad de priorizar nuestros valores. Hemos aprendido a solidarizarnos y a proteger a los más débiles, aunando fuerza y esfuerzos para minimizar el impacto que nos ha producido este Covid-19, del que nada sabíamos y aún hoy poco sabemos, pero que ha cambiado nuestro concepto de seguridad. Mención especial a Cáritas y al Banco de Alimentos, que han podido socorrer a esos núcleos de población más desfavorecidos.

-¿Qué enseñanza tenemos que obtener de lo que estamos pasando?

-Preguntarnos si estamos preparados para esta globalización que estamos viviendo. Por supuesto, hemos visto que nuestro Gobierno no lo está. No ha sabido gestionar la crisis con acierto, ni sanitaria ni económicamente, donde los recursos humanos con su voluntad, fuerza, y profesionalidad han sido muy superiores a los económicos. Hay que tener mucho más en cuenta a los empresarios y no se puede tomar decisiones de forma unilateral sin nosotros.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez finalice el estado de alarma?

-Hacer un minucioso estudio de nuestro sector de la joyería y sus empresas. Ver cómo nos afectan los cambios que se han producido. Debemos estudiar la forma de ser menos dependientes de terceros países y autoabastecernos, intentando consumir nuestros productos por encima de los demás. Sería una buena política económica.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

--La pública debe cumplir con las ayudas que nos ofrece a tiempo real, siendo más flexible, clara y accesible. Debe propiciar un clima de equilibrio político y económico que favorezca las inversiones. El diálogo social debe ser realidad y no una frase hecha. No debería en ningún momento tratar de manipular ni anular a la iniciativa privada, ya que ésta está continuamente marcándose objetivos ante la nueva coyuntura, originando nuevas fórmulas que favorezca a nuestro producto de joyería. Y debe propiciar eventos que genere negocio y empleo estable y de calidad.