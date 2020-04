Manuel Blasco: "El cliente debe volver a disfrutar de la compra"

-¿Qué es lo más positivo que extrae de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-Lo más positivo es ver la capacidad que tenemos de adaptarnos incluso a situaciones límites y la solidaridad y responsabilidad demostrada por los ciudadanos, muy por encima de todo lo que cabría esperar.

-¿Qué enseñanza tenemos que obtener de lo que está pasando?

-Debemos aprender de lo conseguido con nuestra unión actual y, después, aplicarla, todos juntos, para poder salir de la situación de crisis. Esto es especialmente importante con el comercio de cercanía, que ha sufrido tremendamente las consecuencias del confinamiento para frenar la pandemia.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-En primer lugar, ayudar a impulsar la adaptación de nuestros establecimientos a las medidas sanitarias que recomiendan los expertos. No va a ser nada fácil e incluso obligará a cambiar hábitos. En segundo término, colaborar para incrementar la sensibilización ciudadana, tanto por el bien de nuestros clientes como por la propia seguridad de los trabajadores. Tercero, serán necesarias campañas de promoción del comercio de cercanía para recuperar al cliente y que éste vuelva a disfrutar de la compra presencial después de un periodo en donde, por primera vez en la historia, sólo ha existido un tipo de comercio: el que se realiza on line. Por último, y en la medida en la que podamos, tendremos que centrarnos en ayudar a la sociedad en todas las facetas que estén en nuestras manos.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

-Sí o sí: deben ir de la mano. Ninguna época es buena para que cada cual haga la guerra por su lado, y menos para enfrentar los intereses del sector público con el privado, pero en este momento no nos podemos permitir lo más mínimo los desacuerdos. El sector público debe impulsar las condiciones para que las empresas privadas generen riqueza y empleo, y estas últimas tienen que tener a la sociedad en mente. No vamos a rendirnos porque no sabemos lo que es rendirse.