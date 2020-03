'El chiringuito' de Pedrerol cierra por el coronavirus

La cancelación de las competiciones deportivas por la crisis del coronavirus está afectando ya a algunos programas. Como 'El chiringuito' de Josep Pedrerol, que cerrará dos semanas debido a la suspensión de la Liga en Primera y Segunda División durante las siguientes dos jornadas.

"No tenemos Liga, no tenemos Champions, ni NBA, ni motos... el deporte está blindado ante el coronavirus. Os quería anunciar que en 'El chiringuito' también nos tomaremos dos semanas en las que no estaremos con vosotros. Estaremos en casa preparando cosas nuevas para el programa pero entendemos que sin fútbol ni baloncesto es muy complicado hacer un programa de este tipo", ha anunciado el periodista a los seguidores del programa.

Sin embargo, el programa de Pedrerol en La Sexta no es el único afectado por el parón en el deporte. Quien sufrirá más alteraciones en su programación es Movistar, que ofrece, entre otras competiciones, los partidos de Liga, NBA, ACB y las carreras de F-1.

Así, la plataforma de Telefónica tiene previsto sustituir las retransmisiones por especiales y reportajes, y cancelar momentáneamente programas como 'El día después' y 'Generación NBA'.

La criris del coronavirus también ha provocado el cierre de platós de programas como los de 'OT', 'El hormiguero', 'La resistencia', 'Sálvame', 'Todo es mentira', 'El intermedio', entre otros, que están desarrollándose sin público.