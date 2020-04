Un 'ejército' cordobés de cien voluntarios contra el coronavirus

Los estudiantes universitarios José Gómez, Mar Domínguez y Aida Gregorio, con el nexo común de estar estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) han puesto en marcha la denominada Red de Apoyo Mutuo Córdoba Capital, que ha conseguido movilizar a un centenar de jóvenes voluntarios repartidos por toda la ciudad que ofrecen su ayuda no solo a personas mayores para la compra de alimentos y artículos de primera necesidad, sino que también canalizan la respuesta a consultas sanitarias y laborales que les hacen llegar todo tipo de personas, de la mano también de jóvenes profesionales médicos y abogados que se han sumado a esta iniciativa.

Aida Gregorio, estudiante de quinto curso del doble Grado de Traducción e Interpretación y Estudios Ingleses en la UCO, explica que la idea surgió tras conocer iniciativas similares que universitarios estaban poniendo en marcha en Madrid, e inicialmente hicieron un llamamiento a través de redes sociales y carteles y ellos mismos empezaron a ayudar a mayores para hacerles la compra, bajar la basura, etc.

A partir de ahí, y aunque la idea inicial era poder contar con algunos jóvenes voluntarios que pudieran ayudar en los distintos barrios de Córdoba, «han ido surgiendo más voluntarios, que entre nosotros mismos no nos conocemos, y ya somos un centenar», indica Aida Gregorio. Jóvenes no solo universitarios, sino también estudiantes mayores de edad de otros niveles, y jóvenes trabajadores o en busca de empleo.

Además, con conocidos y profesionales del ámbito sanitario, como médicos y abogados, que han mostrado su disposición a ayudar, también han puesto en marcha una red de apoyo para consultas sanitarias y laborales.

Aida Gregorio, una de las seis personas que coordinan todo este movimiento solidario. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Para coordinar a todos estos voluntarios y organizar las demandas de ayuda, seis de estas personas coordinan actualmente esta red, con la que se puede contactar para consultas sanitarias en los teléfonos 685-77-14-94 y 693-32-94-99; para laborales en el 611-62-83-81 y para ayuda a la compra en el 603-64-75-08 y en el 644-74-54-22; en horario de atención de 10.00 a 13.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas todos los días.

Precisamente, Aida es una de las voluntarias que está atendiendo desde su domicilio uno de estos teléfonos y organizando la ayuda que muchas personas mayores solicitan para la compra.

Protocolo de seguridad

Ella misma no puede llevar la compra a otras personas por el propio protocolo que este colectivo, en colaboración con las autoridades sanitarias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha establecido, porque en su caso vive con su abuela, y se ha acordado que los que residan con personas mayores no realicen labores de voluntariado fuera de su domicilio por prevención; dentro de un protocolo que también incluye que los voluntarios que salgan fuera deben tener mascarillas, no acercarse a menos de dos metros de las personas que ayudan y, en el caso de lllevar la compra, dejarla en las puertas de los pisos o portales.

Aunque buena parte de estos voluntarios se han conectado a través de las redes sociales, los miembros de este colectivo también están difundiendo esta iniciativa solidaria con carteles en la calle con los teléfonos de contacto, teniendo en cuenta que muchas personas mayores no disponen o no son usuarias habituales de internet ni de las redes sociales.