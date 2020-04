Coronavirus en Córdoba: educación virtual, a trancas y barrancas

En casa de María hay un móvil para toda la familia: ella, su marido y sus cuatro hijos de 6, 11, 12 y 13 años. Ni tablet, ni ordenador ni impresora. La única ventana a Google y a las plataformas que conectan al alumnado con sus profesores y centros escolares es un móvil del que a diario extraen por turnos las tareas que los profesores encargan a cada uno de ellos. «Los mayores están en el IES Guadalquivir y los pequeños, en el colegio Albolafia», explica María, a la que le preocupa tanto llenar el frigorífico en tiempos de coronavirus como evitar que sus hijos se queden atrás en los estudios. «Iban muy bien hasta que pasó esto, pero no es lo mismo la casa que el colegio y menos si no tienen ni un ordenador, yo los veo desanimados y no les puedo ayudar porque muchas cosas ni las entiendo», explica María. Diego, de 12 años, quiere ser policía y María, de 13, maestra. «Nos levantamos temprano y hacemos lo que podemos», explica ella, «pero voy más retrasada que mis compañeros porque todo es por internet y yo no tengo ni tampoco puedo ir a casa de nadie». Contenta con los profesores de sus hijos, María asegura que recibe llamadas frecuentes del colegio para explicarles lo que tienen que hacer y se esfuerzan por ayudarles, «pero cuando te falta lo básico».

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

María del Mar tiene tres hijos de 3,4 y 8 años y el mismo problema. «Todos los días mandan dos o tres hojas por whatsapp porque no tengo ordenador y yo se las copio a mano para que ellos las respondan porque si no estarían todo el día nada más que para copiarlas». Según relata, encerrados en un piso pequeño, sus hijos llevan el confinamiento mal. «Les cuesta concentrarse, en el colegio están con otros niños, lo pasan bien, pero esto es un bajo, son muchas horas y no tenemos terraza, están nerviosos y duermen mal». La historia se repite en casa de Cipriana, madre de dos hijos, uno de ellos con una discapacidad intelectual. «Mi hijo necesita refuerzo escolar, las señoritas me dicen lo que tengo que hacer, pero yo no sé, no soy maestra ni logopeda y no puede ser lo mismo en la vida», explica, «no tengo ordenador ni tablet, me apaño como puedo con el móvil, pero tiene muy poca memoria y estoy todo el día copiando tareas».

Conscientes de la situación de las familias, en centros de Córdoba como el colegio Albolafia, el IES Averroes o el IES Zoco, los mismos profesores han creado un fondo de donativos con el que compran alimentos. «Lo primero es garantizarles la comida y a partir de ahí, trabajar el resto», coinciden sus responsables, que también se quejan de la lentitud de la administración a la hora de dar respuesta a las necesidades más básicas de las familias, desde alimentación a recursos digitales. La brecha digital ha dejado al desnudo la enorme brecha social que existe en ciudades como Córdoba, por la que se han sumido miles de familias de los barrios más humildes. En el CEIP Albolafia, el 100% de las familias carece de medios tecnológicos, algo que los profesores han intentado combatir preparando ellos mismos material didáctico que entregan junto a los lotes de comida que entregan a los padres de sus alumnos. «La brecha digital es terrorífica, pero en algunos casos entregar un ordenador no es la solución si luego no hay wifi o si la familia no sabe cómo manejarlo», explica el director, Ximo Roig.

En el IES Averroes, una encuesta detectó que el 7% del alumnado no tenía acceso a ordenador, así que el centro decidió prestar los del instituto, lo que supuso formar a muchos padres en problemas informáticos básicos. Ahora trabajan en el siguiente obstáculo, la conexión. «Estamos intentando abrir la red del instituto, pero la cosa es complicada», asevera Pepa Cobos, la directora, «muchos están trabajando con el móvil mientras los profesores, que ahora tenemos jornada flexible casi de 12 horas, haciendo correcciones, videoconferencias, clases... aceptamos las tareas que nos mandan en todos los formatos».

María José, vecina del Sector Sur, se afana en ayudar a sus hijos a hacer las tareas en casa durante el confinamiento. Foto: A.J. GONZÁLEZ

Sonia Moncavillo, jefa de estudios del IES Zoco, tiene entre su alumnado un 10% de chicos de Palmeras e inmigrantes refugiados. «Nuestro centro tiene un proyecto de digitalización y ya trabajábamos en varias plataformas digitales, pero hay chavales que lo hacían en asociaciones o en bibliotecas a las que ahora no tienen acceso», comenta. Para suplir esos huecos, han creado una red entre tutores y padres delegados que tiene como último eslabón asociaciones encargadas de imprimir y trasladar las tareas a los padres con menos soporte tecnológico. «Otros muchos trabajan con el móvil y hay también quien no tiene interés y ni se conecta», señala, «aunque son una pequeñísima minoría».

Diana, profesora de instituto en Fidiana, se esfuerza en mantener el ánimo de los alumnos. «Con el trabajo han tenido mucho lío al principio, pero parece que se van organizando algo mejor, han tenido que crear nuevas rutinas, horarios.. reajustarse a la situación, pero ahí van», comenta, «les pregunto cómo están y salvo momentos puntuales, están gestionando bien el tema emocional, algo que a mi me parece prioritario». En su opinión, «ayudaría mucho y daría mucha tranquilidad disponer de orientaciones claras por parte de la Consejería y el Ministerio». Entiende que «no hay condiciones para dar nada por cerrado, pero genera mucha inquietud añadir incertidumbre sobre la incertidumbre como hasta ahora, ojalá las instrucciones que esperamos el lunes arrojen algo de luz».

Una de las cuestiones que está sobre la mesa es la promoción positiva del alumnado (que no aprobado general, insisten) un tema en el que no todo el mundo está de acuerdo. Mientras los padres expresan sus dudas sobre el efecto que tendrá en el próximo curso , sobre todo en los alumnos menos aventajados, los profesores consideran que hay que evaluar los casos concretos. «Estamos pendientes de las instrucciones, pero el aprobado general está descartado», coinciden todos, «analizaremos alumno por alumno según los conocimientos adquiridas», destaca Pepa Cobos. Por su parte, Moncalvillo considera que «la promoción positiva como una opción factible en la ESO para evaluar caso por caso en función de las competencias adquiridas en los primeros trimestres». Si hay suspensos, cree que la promoción positiva es adecuada si se incluyen mecanismos de recuperación al inicio del próximo curso. La excepción estaría, en su opinión, en 4ª y 2º de Bachillerato. «Sería un error dar el título con suspensos», señala. La solución a las dudas se espera para el próximo lunes.