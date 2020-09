Educación confirma dos casos de coronavirus en una escuela infantil de Lucena

La Delegación Territorial de Educación ha confirmado este domingo la existencia de dos casos positivos por covid-19 en la escuela infantil de Las Soledades de Lucena, localizada junto a la calle Calzadilla del Valle. Los casos corresponden a 2 niños de 2 y 3 años, respectivamente, que reciben clases en unidades diferentes. Por ello, se ha activado el protocolo, tomando contacto con los familiares para inicien el tiempo de cuarentena, a la par que reciban el seguimiento la atención debida desde los centros de salud. Mientras, el resto de compañeros de las dos aulas afectadas también deberán permanecer en cuarentena.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Por su parte, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Lucena, Lourdes Parra, ha señalado que "el Ayuntamiento aún no ha recibido información alguna desde la Delegación Territorial de Educación, aunque desde el Ayuntamiento "nos ponemos al servicio del centro por si precisan de nuestro apoyo", indica.

Lourdes Parra, a la vez que política docente en Lucena, añade que "en la tarde del sábado, ante los rumores locales, me puse en contacto con la dirección del centro y me confirmaron la veracidad de los dos casos, al mismo tiempo que me informaban de que ya estaba activado el protocolo covid y de que todo se había puesto en conocimiento de la Delegación provincial".

El protocolo prevé actuar en la limpieza y desinfección a fondo de las instalaciones del colegio, un centro de la Junta de Andalucía en el que se imparten clases de preescolar a más de medio centenar a alumnos de edades entre 0 a 3 años y que cuenta con cuatro unidades.