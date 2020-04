Dolores Fernández: "En el instituto te lo envían todo por internet, pero mis niños no tienen"

Dolores Fernández, vecina de Las Palmeras, describe la situación de su familia como "desesperante". La crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 ha tenido distintos efectos negativos en su casa y el principal es la falta de recursos económicos. "No tengo trabajo, llevo parada mucho tiempo y me buscaba bien las habichuelas, pero así no hay forma. Hay veces que te obligan a salir", lamenta.

Está separada y tiene seis hijos y un nieto de dos años a su cargo, por lo que reparte la comida que reciben dos de sus hijas. "Los que me preocupan son los chicos, me dan bandejas para los dos que están en el colegio y llega para un día, porque se las pongo a cuatro", indica.

Consultada por el seguimiento de la educación online, relata que "no tenemos muchos medios", pero su "suerte" es que los maestros del colegio de sus hijas le envían a través de Whatsapp las tareas. Sin embargo, sus dos hijos que van al instituto no pueden seguir las clases, ya que le han facilitado una contraseña para hacerlo a través de internet y ella señala que no tiene dinero para pagar la conexión, "yo no cobro nada", subraya.

En esta línea, explica que ella misma estaba empezando ahora a estudiar la ESO y pone tareas a su hijo, "pero les cuesta estudiar a esta edad y es difícil hacerlo como en el instituto". Por esto, entiende que sería buena opción que el Ayuntamiento de Córdoba colaborara con estas familias facilitando materiales, como ha ocurrido en algún otro caso en España, ya que "en el instituto te lo envían todo por internet, pero mis niños no tienen", destaca, admitiendo que "seguramente, se quedarán descolgados respecto a otros compañeros".

En referencia a las otras familias del barrio, manifiesta que "la mitad o más estamos en esta situación, nos han dejado tirados, sin nada. Si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre", ya que las asistentes sociales "dicen que hay alimentos, pero a mí no me llegan", asegura.