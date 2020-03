Coronavirus en Córdoba: la Diputación suspende todos los plazos administrativos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha firmado un decreto por el que se establece "la suspensión de todos los plazos (presentación, justificación, etcétera) en la tramitación de los procedimientos" administrativos y se arbitrarán "las medidas oportunas para que esta medida llegue a conocimiento de todos los interesados" a causa de la expansión de la crisis del coronavirus. De esta forma, según indica la institución provincial en un comunicado, "como medida de ordenación e instrucción imprescindible se podrá también, si el interesado está conforme, admitir cualesquiera escritos, documentos o justificaciones que éste presente durante este plazo y siempre de forma voluntaria".

Asimismo, se establece que en las actividades provinciales programadas y en las que se produce gran afluencia de personas, tales como Campamentos de Verano 2020 de Cerro Muriano, dentro de la Campaña de Ocio y Tiempo Libre, se produce también la suspensión de plazos a la que alude el Real Decreto 463/2020, y en los términos previstos en el mismo.

En relación a la convocatoria del Programa anual de Concertación y Empleo con los Municipios y entidades Locales Autónomas en el marco de la estrategia provincial ante el reto demográfico, publicada en el BOP número 37 de 24 de febrero de 2020, en el que se señalaba que la presentación de prioridades se realizaría en el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria, se acuerda suspender el computo de 15 días hábiles para la presentación de solicitudes reanudándose en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto.

Las convocatorias de subvenciones o planes o instrumentos provinciales similares que contengan medidas de asistencia económica tanto a los ayuntamientos y Entidades Locales como las medidas de fomento dirigidas a otro tipo de beneficiarios actualmente en trámite quedan también afectadas, de manera que se suspenden todos los plazos administrativos. Los Servicios de la Diputación Provincial (Cultura, Empleo, Desarrollo Económico, Participación Ciudadana, etc)., permanecerán, no obstante,

prestando sus servicios mediante teletrabajo preferentemente, por lo que se podrán seguir

admitiendo propuestas a través de la sede electrónica.

Prestación de servicios no presencial

En materia de personal, se establece la modalidad no presencial para la prestación de servicios en el ámbito de la Diputación de Córdoba. "Todo el personal que no se encuentre en situación de baja laboral (particularmente en periodo de aislamiento o contagio conforme al art. 5o del R.D. Ley 6/2020 de 6 de marzo, por el que se adopta determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública), podrá ser requerido por sus respectivos superiores para desarrollar su trabajo en modalidad no presencial, de acuerdo con las instrucciones que puedan emitirse al respecto".