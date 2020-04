Dimite el alcalde de Badalona tras ser arrestado por conducir ebrio

El alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha dimitido de la Alcaldía después de que anoche fuera arrestado por los Mossos d'Esquadra por atentado a la autoridad por encararse a los agentes que le interceptaron saltándose el confinamiento y conduciendo con síntomas de embriaguez.

Lo ha anunciado el cuarto teniente de alcalde, Rubén Guijarro, en una rueda de prensa convocada de urgencia y en la que ha explicado que Pastor, que todavía permanece detenido en la comisaría de Les Corts de Barcelona, ha hecho pública su decisión a través de una carta firmada que ha remitido su abogado.

Pastor asegura que "la exigencia" del cargo lo ha acabado afectando emocionalmente: "He visto resentido el lado más personal y familiar. Esto ha afectado a mi salud y a mi estado emocional y me ha llevado a hacer cosas de las que me arrepiento".

A partir de este miércoles, la primera teniente de alcalde, Aïda Llauradó (En Comú Podem), será la alcaldesa accidental hasta que se convoque un nuevo pleno de investidura.

Suspendido de militancia

El ahora exalcalde de Badalona, a quien el PSC suspendió de la militancia y urgió a renunciar a todos sus cargos públicos, fue detenido este martes en el centro de la capital catalana, después de que los agentes comprobaran que su vehículo circulaba haciendo eses.