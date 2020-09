Cómo diferenciar el coronavirus de la gripe y el resfriado común

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más frecuentes del coronavirus son la fiebre, la tos seca y el cansancio. No obstante, estos no son exclusivos de la covid: recuerdan a aquellos de enfermedades como la gripe o infecciones como el resfriado común. El director regional de OMS Europa, Hans Kluge, señaló recientemente que la vigilancia sería clave este otoño ante un posible aumento de casos por la vuelta a las escuelas y la temporada de gripe. Para ello, resulta esencial distinguir cuáles son los síntomas de la covid. No obstante, estos suelen confundirse con los indicios de resfriado común o gripe. Estas son las claves para diferenciar las tres afecciones virales.

Síntomas de coronavirus

El Ministerio de Sanidad recomienda quedarse en casa y llamar al teléfono habilitado en la Comunidad Autónoma en cuestión en caso de presenciar fiebre o tos. Igualmente, se considera un síntoma común de covid la sensación de falta de aire. Entre los menos graves pueden encontrarse también la disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolores de garganta y/o cabeza, dolores musculares, debilidad general, diarrea o vómitos. El tiempo que transcurre entre la posible exposición al coronavirus y el momento de empezar a mostrar síntomas, según la Organización Mundial de la Salud, puede variar entre 1 y 14 días (si bien suele producirse alrededor de los días cinco o seis).

Igualmente, a través de la web de la Consejería de Salud y Familias, o descargando la aplicación oficial 'Salud Andalucía', se puede realizar una autoevaluación del covid-19 con la que podrá evaluar su estado de salud en función de sus síntomas y recibir recomendaciones. Si se confirma el positivo en coronavirus, es altamente recomendable registrarlo en la app RADAR covid para avisar a aquellos que podrían haber estado expuestos al virus a su alrededor.

Enfermera colocando una dosis de la vacuna de la gripe. - CÓRDOBA

Síntomas de gripe

En el caso de la gripe, el Ministerio afirma que los principales síntomas son fiebre hasta 39ºC, escalofríos y dolor de cabeza, así como dolores musculares, estornudos, tos intensa (seca) y persistente, rinorrea (goteo nasal), lagrimeo y faringitis leve. En su página oficial advierte ya de la posibilidad de confundir los síntomas de la gripe “con otras patologías respiratorias, como el catarro común”.

En el caso de la gripe, el período de incubación es de 48 horas, pero puede variar entre 1 y 7 días. Mientras los síntomas del coronavirus suelen aparecer gradualmente, los de la gripe se caracterizan por aparecer de forma más drástica. También es posible que una persona se infecte por el virus de la gripe pero no desarrolle la enfermedad; no obstante, en este caso puede seguir transmitiéndola e infectado a otros. También cabe reseñar el caso de los niños, que pueden transmitir la enfermedad hasta 7 días después de empezar a presentar síntomas.

Síntomas de resfriado común o catarro

El resfriado común se trata de una infección leve entre cuyos indicios principales se encuentran la mucosidad nasal, congestión nasal, dolor de garganta, tos y fiebre no muy alta. Este último es un factor clave, ya que tanto covid como gripe se caracterizan por presentar fiebre alta. Si bien la tos puede prolongarse durante semanas, los resfriados comunes se curan sin tratamiento en unos días, según la Consejería de Salud y Familias. No obstante, se recomienda consultar a un profesional si el catarro se prolonga durante más de 10 días.

Si bien a priori puede parecer sencillo diferenciar el resfriado común de las otras dos afecciones virales, el reto parece residir en diferenciar la gripe del covid-19. Por ello, se recomienda que la población de riesgo (personas de 65 años o más, en edad infantil, embarazadas, etc.) se encuentre vacunada contra la gripe para evitar posibles complicaciones, con riesgo adicional este año a causa de la pandemia. En cualquier caso, es importante que si se duda de los síntomas presentados se contacte lo antes posible con el médico de cabecera de manera remota (nunca acudiendo al centro sanitario de forma presencial) y se avise, igualmente, a los servicios de salud. En Andalucía, el teléfono de contacto es 900 40 00 61.