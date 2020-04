Mi diario del coronavirus en Córdoba, día 36: Orear

No sé si hablarles de Masterchef o de la desesperación económica que encuentro en todos los entornos, el cercano, el lejano, el del futuro, el de hoy mismo. Es lo que tiene estar siete días sin escribir, que te quita perspectiva del coronavirus, aunque está claro que nos esperan tiempos interesantes, que según parece es una maldición china. Mantendré la numeración de este diario, que intentaré escribir en semanas alternas. De todas formas, nunca ha coincidido con el confinamiento, pues lo inicié unos días antes del estado de alarma.

Podría hablarles, puesto que son ustedes lectores formados e informados a los que no voy a mover de sus posiciones por un simple comentario, ni se van a escandalizar, de la sensación de irrealidad que da cada vez más el virus. Como si estuviéramos dentro de una película, engañados, y todos los rituales de desinfección y cuidados fuesen una broma malvada que no evitará el desastre. Pero médicos y enfermeras que conozco siguen avisando: cuidadito, este virus no solo es peligroso, sino que no es posible prever quién lo va a resistir y quién no.

Vivo estas últimas jornadas con una sensación de falta de fuerzas. Como si nos estuvieran empujando a un mundo en el que ya no volveremos a charlar a menos de metro y medio de un desconocido, a un mundo encerrado y pobre, paupérrimo, en el que las democracias serán como esas escenas de la Guerra de las Galaxias en las que las delegaciones de los distintos mundos debatían y votaban y luego se hacía lo que al Imperio le parecía mejor.

Un mundo en el que Trump se aprovecha para acercarse a la dictadura y en el que nadie se siente seguro -ahora hablo de España- de qué pasará con sus derechos adquiridos, con las pensiones, con la propiedad privada o con las personas que están ya sin posibilidad de llevarse el pan a la boca, que muchas veces no son las que más se dejan ver. Un mundo en el que hemos llegado al supremo cumplimiento de la metáfora de lo mucho que nos estorbaban los ancianos: se mueren a miles, en sus casas, en el hospital, en las residencias. Un mundo en el que los buitres bajan haciendo círculos sobre la aterrorizada sociedad que los hace millonarios. Un mundo en el que tememos morir por haber rozado la cinta del supermercado.

Por eso, mejor les hablo de Masterchef y su cada vez más cursi y tramposillo desarrollo. Me parecía más interesante cuando se desarrollaba como una película sadomaso entre pucheros. O les comento que en la serie El nombre de la rosa, alargada la trama en ocho capítulos, los guionistas se vuelven locos para dar papel a las mujeres, que en la novela de Umberto Eco apenas aparecen o son mencionadas. Así era el mundo, las mujeres no figuraban en lo importante, pero ahora no pueden faltar en una serie televisiva.

Quizá pueda preguntarles si han cambiado ustedes ya los armarios, que el calor se acerca (y ojalá espante al covid-19, que ya llegará el covid-20). O decirles el gran consuelo que es, llueva o haga sol, caminar un momento por la calle sin abrigo, o abrir las ventanas, que ya se puede, y dejar que todo, incluida nuestra mente, se oree.