Otro 2 de mayo para la historia

Si el 2 de mayo de 1808 ha pasado a la historia por el levantamiento de Madrid, al que luego se uniría el resto de españoles, contra el poder opresor de los franceses, una revuelta que sería el germen de la primera Constitución española y que dejó tras de sí más de 400 muertos y unos 160 heridos en 24 horas, el 2 de mayo del 2020 lo hará como el día en que los españoles empezaron a levantar el veto a un confinamiento mundial nunca visto contra un virus letal que de forma silente ha dejado ya más de 25.100 víctimas mortales (100 de ellos solo en Córdoba).

En un momento-bisagra como este, conviene no olvidar la necesidad de ser muy prudentes y el hecho de que el virus sigue siendo el gran enemigo colectivo. Con esa premisa y tras largas semanas de aislamiento, amortiguado desde el pasado domingo por las primeras salidas de los niños, Córdoba volvió este sábado a pisar la calle por turnos en un intento de recuperar poco a poco la normalidad. Se vivió así una especie de ensayo general previo a la entrada en la fase 0, que arrancará el lunes. Y lo hizo con grandes luces y algunas sombras.

Paseos y deporte en Córdoba

El tránsito regulado de deportistas y caminantes arrancó a primera hora por una ciudad aún medio dormida cuyos habitantes salieron masivamente a la calle, ansiosos por estirar las piernas y hacer uso de este primer trocito de libertad. «Es emocionante ver que las calles se llenan de gente otra vez», comentaba Rosa, admirada por el discurrir ordenado de la circulación peatonal en el Vial Norte, pese a ser una de las zonas más transitadas. Con ella coincidieron vecinos del Centro, la avenida de Barcelona o la Axerquía, por ejemplo, donde no se han registrado aglomeraciones y la circulación ha sido bastante ordenada durante todo el día.

Esa percepción de la realidad no fue unánime. Algunos han echado en falta más moderación en determinados tramos horarios. «Creo que falta conciencia, he salido a primera hora por el Puente Romano, Mezquita y Ribera y he sentido miedo porque mucha gente, entre ellos, bastantes runners, no respetan la distancia de seguridad, iban rozando a los peatones y sin mascarilla», lamenta preocupada Sara, una joven cordobesa. «Hay que tener mucho cuidado también en los semáforos», destaca Manolo, «se paran muchos peatones y corredores durante unos minutos cuando salta el color rojo y algunos se pegan demasiado».

De distintos clubs de atletismo, llegan críticas y alabanzas a las formas observadas en la primera jornada de desescalada del deporte. Los más severos con el comportamiento detectado señalan por ejemplo las subidas masivas a las Ermitas, que achacaron a «la euforia de los primeros días», y donde advirtieron el incumplimiento de normas básicas como «quedadas de grupos de ciclistas y senderistas o la nula distancia de seguridad». En el otro extremo, atletas que acudieron a espacios como el Circuito del Parque Cruz Conde, vigilado por la Policía a primera hora, destacaron el comportamiento cívico de los usuarios y el uso responsable de las instalaciones.

Tras un primer tramo horario de uso exclusivo para adultos menores de 70, llegó el turno de los mayores, de 10 a 12 horas, con quienes la presencia de viandantes en las calles aumentó notablemente. No en vano, a las diez de la mañana no solo salieron a pasear las personas dependientes y los ancianos sino que se abrieron las tiendas y, en sábado postfestivo, muchos acudieron a hacer la compra, plantando cara al calor y poblando la entrada a los supermercados. En las colas, en las que se impone también mantener la distancia, se dieron cita adultos de todas las edades.

Dos personas mayores pasean por los jardines de Colón. Foto: A.J. GONZÁLEZ

La última incorporación al puzzle se produjo a las 12 horas, cuando empezaron los paseos de los menores de 14 años, acompañados por sus padres. A esas alturas, aún seguían en la calle algunos ancianos rezagados que venían de la compra, aunque a partir de las 13 horas, se fueron retirando empujados, en parte, por el intenso calor, que alcanzó los 30 grados de máxima. Un calor que, según dicen algunos ahuyenta al virus, y que también llevó a más de un padre a recortar las salidas de los más pequeños para resguardarlos en casa tras dar una vuelta rápida a la manzana. «Nos volvemos ya, no me esperaba que el sol apretara tanto hoy, llevo a los niños sudando, espero que no se resfríen porque aunque sea un catarro, pensaré que es el virus», comentaba una madre tras media hora de paseo.

Entre los padres con un solo hijo, un lamento unánime dirigido a las autoridades sanitarias: «según la norma, no podemos salir juntos los tres porque está prohibido y mi mujer y yo juntos tampoco porque ¿quién se queda con el niño?». Y junto a esa queja, una pregunta aún sin respuesta: «¿las piscinas públicas y comunitarias, esperanza contra el calor en Córdoba, se podrán abrir este verano?». De momento, parece improbable.

El balance de la Policía Local es positivo

El patrón de salidas, a ratos ordenado y a ratos un tanto relajado, se repitió en algunas zonas durante los turnos de tarde pese a lo cual el balance general de la Policía Local fue positivo, ya que no se registraron incidencias reseñables ni se formularon denuncias, en una jornada centrada principalmente en ofrecer información, resolver dudas e insistir en la concienciación.

Los paseos por turnos se repetirán este domingo en Córdoba, ante lo que solo cabe seguir llamando al civismo y recordar que el virus mata gente y que las medidas de confinamiento pueden ser reversibles si hay retrocesos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez insistió hoy en la que «no podemos perder el respeto al covid-19» antes de informar de que a partir de este lunes será obligatorio usar mascarilla en el transporte público. Para andar por la calle, sigue siendo recomendable, y aunque no se exige, cada vez son más quienes se suman a colocarse la protección antes de salir de casa, incluso para realizar una práctica deportiva, ya que hay mascarillas especiales para ello. Toda precaución es poca cuando se trata de salvar vidas. Que nadie lo olvide.